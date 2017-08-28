Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:36 | Август 28 2017
17:36 | Август 28 2017

«Туркменистан интересует свободная экономическая зона между Арменией и Ираном»: Александр Искандарян

«Туркменистан интересует свободная экономическая зона между Арменией и Ираном»: Александр Искандарян

Хотя состоявшаяся на днях встреча Путина с Саргсяном и обсуждается активно в армянском медийном пространстве, политолог Александр Искандарян не видит в этом ничего необычного и интересного. «Это был обычный рабочий визит», – сказал он на встрече с журналистами в Пресс-клубе «Айацк».

Коснувшись ереванского визита президента Туркменистана, политолог отметил: «Туркменистан интересует свободная экономическая зона между Арменией и Ираном, которая касается всего ЕАЭС. Армения попытается взять на себя сотрудничество с Ираном, вовлекая другие страны ЕАЭС. С иранцами работать нелегко, но процесс развивается».

По словам Александра Искандаряна, возможность транзита туркменских энергоносителей через территорию Армении не стоит переоценивать: «Возможно армяно-туркменское сотрудничество, но это – дело экономистов. А политические проблемы преодолимы».

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Рубрики: Международные, Политика

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