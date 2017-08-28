Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:43 | Август 28 2017
16:43 | Август 28 2017

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в конце августа посетит Армению

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в конце августа посетит Армению

Радио Азатутюн. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров 28-30 августа посетит Армению, сообщает пресс-служба организации.

Поездка проводится в рамках серии визитов в государства-члены ОДКБ с целью обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и Совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся осенью 2017 года в городе Минске.

В ходе визита Юрия Хачатурова запланирована встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном. Также ожидается, что генеральный секретарь ОДКБ проведет переговоры с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном, министром обороны Вигеном Саргсяном и руководством парламента страны.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Военные, Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда