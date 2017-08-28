Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в конце августа посетит Армению

Радио Азатутюн. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров 28-30 августа посетит Армению, сообщает пресс-служба организации.

Поездка проводится в рамках серии визитов в государства-члены ОДКБ с целью обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и Совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся осенью 2017 года в городе Минске.

В ходе визита Юрия Хачатурова запланирована встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном. Также ожидается, что генеральный секретарь ОДКБ проведет переговоры с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном, министром обороны Вигеном Саргсяном и руководством парламента страны.