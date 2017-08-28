Правила в греко-римской и вольной борьбе изменятся

Борьба, особенно греко-римский стиль, потеряла свою привлекательность, превратившись в нечто похожее на сумо. Так считают подавляющее большинство национальных федераций и профессионалов. Вот уже несколько лет они обращаются во Всемирную ассоциацию борьбы с требованием изменить правила. Параллельно с чемпионатом мира по борьбе в Париже проходила конференция UWW, где лед, кажется, тронулся. Старший тренер сборной Армении по вольной борьбе, судья международной олимпийский категории Аветик Варданян, который также находился в Париже в качестве судьи и проинформирован, в беседе с Aravot.am рассказал об ожидаемых изменениях.

«В предварительном варианте, с 1 января 2018 год в греко-римской борьбу вернется понятие «партер», но не в позиции с опорой на четыре точки, а лежа. И соперник начнет действовать сбоку, а не со спины. Если в первые две минуты не будет набрано очков, для пассивного борца предусматривается замечание и «партер» и активному борцу назначается одно очко. Во втором раунде пассивный спортсмен должен будет забить одно очко. Во второй половине поединка пассивный борец будет поставлен в партер, а сопернику будет начислено одно очко. Но это будет осуществляться во второй части поединка, а не в последнюю минуту, на 4 минуте 30 секунде поединка.

Эта первоначальная версия правил вступит в силу 1 января будущего года. Но окончательные правила UWW должен отправить национальным федерациям до декабря.

Во всех стилях увеличиваются весовые категории с восьми до десяти: в вольном стиле – 57-61-65-70-74-79-86-92-97-124, в греко-римском – 55-60-63-67-73-77-82-87-97-130.

И последнее. В 2018 году соревнования будут проводиться с взвешиванием в течение двух дней. В первый день спортсмены должны иметь чистый вес, на второй день, кто продолжит бороться за медали, имеют право весить на два килограмма больше. Эта процедура будет действовать до конца 2018 года. С 2019 года понятие двух килограммов будет изъято. То есть, борцы должны вписываться в предписанный «чистый вес» в течение двух дней », – рассказал Аветик Варданян.