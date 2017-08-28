Глава МИД Германии Зигмар Габриэль рассказал о совместном ужине в Санкт-Петербурге с Путиным и Шредером

Deutsche Welle. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) разъяснил, какие вопросы затрагивались во время его совместного ужина 2 июня в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder). Речь шла о двух темах, имеющих отношение к военной проблематике, передает в воскресенье, 27 августа, агентство dpa.

По словам Габриэля, первая была связана с сообщениями о том, что Россия разработала и приняла на вооружение новые крылатые ракеты. Одной из первых об этом сообщила в феврале газета The New York Times. Данный шаг вызывает опасения Запада, поскольку идет вразрез с договором о ракетах средней и малой дальности, подписанным президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году в Вашингтоне.

Вторым предметом обсуждения во время ужина, по утверждению главы МИД ФРГ, стал вопрос о том, каким образом на востоке Украины может быть достигнут режим прекращения огня. Встреча в Санкт-Петербурге проходила еще до того, как члены трехсторонней контактной группы в составе представителей России, Украины и ОБСЕ добились подвижек на этом направлении. Так, в среду, 23 августа, было принято решение о введении в Донбассе режима тишины в связи с началом учебного года.

Глава МИД ФРГ встал на защиту Шрёдера

Как указывает dpa, германский министр встал на защиту своего однопартийца, экс-канцлера Герхарда Шрёдера, подвергшегося острой критике со стороны Христианско-демократического союза из-за выдвижения в совет директоров «Роснефти». «ХДС считает превосходным, что у Герхарда Шрёдера хорошие контакты с Путиным, когда речь идет об освобождении захваченных немецких офицеров из рук российских сепаратистов», — отметил Зигмар Габриэль. «Когда же речь заходит о контактах с российской компанией, где он (Шрёдер. — Ред.) приглашен войти в наблюдательный совет, — это конец света», — отметил министр.

Die Welt еще в 2015 году сообщала, что в Донбассе воюют около 100 граждан ФРГ. Большинство из них — переселенцы из республик бывшего Советского Союза, некоторые прошли службу в рядах бундесвера.

Заявление главы МИД ФРГ стало ответом на запрос партии «Союз-90″/»Зеленые», которая призвала министра еще до сентябрьских выборов в бундестаг дать разъяснения по поводу ужина 2 июня. «Зеленые» хотели в первую очередь выяснить, не обсуждались ли в ходе ужина интересы «Роснефти», газопровод «Северный поток — 2» и ослабление санкций ЕС против России.

Фото — Deutsche Welle