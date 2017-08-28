Госсекретарь США в эфире Fox News: говоря о ценностях, Трамп «выступает от своего имени»

Голос Америки. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Дональд Трамп, который подвергся критике за его реакцию на недавнюю акцию белых националистов в Вирджинии, говоря о своих ценностях, «выступает от своего имени».

Журналист телеканала Fox News Крис Уоллес попросил Тиллерсона прокомментировать реакцию Трампа, который заявил, что ответственность за насилие в городе Шарлотсвилле несут «многие стороны».

«Мы в Госдепартаменте выражаем ценности Америки, – сказал глава американской дипломатии. – Мы представляем американский народ, ценности Америки, нашу приверженность свободе, нашу приверженность к равному отношению к людям во всем мире, и это послание остается неизменным».

«Я не думаю, что кто-то сомневается в ценностях американского народа, приверженности американского правительства или правительственных ведомств к продвижению и защите этих ценностей», – добавил Тиллерсон.

Когда Уоллес спросил Тиллерсона, дистанцируется ли он от Трампа по этому вопросу, госсекретарь сказал: «Я высказался, выступил со своими комментариями по поводу наших ценностей в речи в Госдепартаменте на прошлой неделе».

В своем выступлении 18 августа Тиллерсон осудил расизм, заявив, что «ненависть не является американской ценностью».

«Мы должны стремиться к примирению, взаимопониманию и уважению вне зависимости от цвета кожи, национальности религии или политических взглядов», – добавил он.

Несколько дней назад Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал США осудить преступления на расовой почве и ксенофобские заявления после акции в Шарлотсвилле, предупредив, что отказ от этого может привести к новому насилию.

Выступление Тиллерсона на канале Fox News вызвало незамедлительную реакцию в социальных сетях. Советник Госдепартамента политолог Элиот Коуэн написал в Твиттере: «Мне кажется, что госсекретарь только что толкнул президента США под автобус».