За сожжение под открытым небом автопокрышки будет налагаться штраф в 100 тысяч драмов, а за 1 куб.м строительного мусора – 40-100 тысяч

Лица, выбросившие до 1 кубометра строительного или другого инертного мусора в неустановленном месте, загрязняющем окружающую среду, будут оштрафованы в 40-кратном размере от минимальной заработной платы, а в случае юридических лиц – в стократном размере. То есть, соответственно, на 40 тысяч и 100 тысяч драмов. Лица, выбрасывающие более 1 кубометра строительного или другого инертного мусора, будут штрафоваться: физические лица – на 100 тысяч, юридические лица – в размере 300 тысяч драмов. Вот такие суровые наказания предусматривает проект закона РА «Об управлении муниципальными отходами», который в эти дни вынесен на общественные обсуждения.

Напомним, что премьер-министр Карен Карапетян поручил министерству территориального управления и развития разработать пакет законодательных инициатив, которые станут сдерживающим механизмом для разбрасывающих повсюду мусор физических и юридических лиц. Следует отметить, что штрафы за выброшенный в неустановленных местах мусор достаточно высоки. Так, граждане, выбросившие до 2 кг мусора в окрестностях, будет штрафоваться в 16-кратном размере от минимальной зарплаты, то есть, на 16 тысяч драмов. В случае более двух килограммов коммунального мусора, выброшенного в окрестностях, штраф для физических лиц предусмотрен в 30-кратном размере минимальной заработной платы, а для юридических лиц – в стократном размере. За те же действия, осуществленное из жилого дома или иного здания или строения – в двадцатикратном размере.

Согласно проекту, засорение окружающей среды крупногабаритными коммунальными отходами, включая средства передвижения, электротехническое и инженерное оборудование, строительное или другое подобное оборудование, штрафуется в стократном размере от минимальной зарплаты для физических лиц, и трехсоткратном размере – для юридических лиц.

Штраф в размере 10 тысяч драмов будет назначаться за загрязнение территории небольшим количеством биологических отходов от домашних или других животных.

За выброс в окрестностях до 5-и шин граждане будут штрафоваться в размере 30 тысяч драмов. Штраф не касается велосипедных шин. Выброс более пяти шин приведет к штрафу в 100 тысяч драмов.

Кстати, сжигание неопасных отходов (в том числе листвы, бытовых садовых отходов) под открытым небом или в неустановленном для сжигания оборудовании ведет к штрафу в 40 тысяч драмов. Сжигание неопасных веществ, в том числе автомобильных шин, других резиновых или пластмассовых изделий, под открытым небом или в неустановленном для сжигания оборудовании ведет к штрафу в 100 тысяч драмов.