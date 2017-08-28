Соцпакеты, льготы, квартиры: министр образования скоро пересмотрит зарплаты учителей

На вопрос Aravot.am о том, намерен ли министр образования и науки РА представить в ближайшее время в парламент предложение о повышении зарплаты учителей, с учетом того, что он, представляя проект «Учитель», указал на социальный статус учителя, объявив, что профессию учителя необходимо сделать привлекательной, предоставить им привилегии и изменить их образ жизни, министр Левон Мкртчян ответил: «Попытаемся пересмотреть элементы установленного порядка, включая и этот компонент».

На вопрос, имеется ли в бюджете такая возможность для повышения зарплат, министр ответил: «Попытаемся найти. Сейчас мы изучаем цифры, чтобы понять, потому что без мотивации каждой категории мы не сможем заинтересовать учителя, каждый уровень тарификации – второй, третий, четвертый, должен иметь свою степень оплаты».

Мы уточнили, будут ли учителям предоставлены соцпакеты? «Да, хотим разработать такой целостной пакет, включающий льготы, соцпакеты, квартиры для учителя, если он едет в приграничные районы, предоставлять земельные участки», – сказал министр.

Левон Мкртчян пообещал, что вся эта программа будет готова уже в октябре. А когда они приступят к ее реализации, и не придется ли ждать аж до 2030 года, министр ответил: «Нет, это произойдет в ближайшие 2-3 года».