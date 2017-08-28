«В случае возможной войны в зоне Арцахского конфликта Туркменистан решит в свою пользу вопрос нефтяных месторождений Каспия»

«Сотрудничество между Туркменистаном и Арменией находится на важном этапе в контексте серьезнейших противоречий между Туркменистаном и Азербайджаном», – такое мнение высказал тюрколог Мушег Худавердян в ходе встречи с журналистами в Пресс-клубе «Постскриптум», комментируя состоявшиеся на днях встречи и переговоры между президентами РА и Туркменистана. «После развала СССР Азербайджан и Туркмения не могут договориться вокруг ряда вопросов. Речь идет о споре вокруг эксплуатации нефтяных месторождений Каспия. Нефтяные месторождения расположены близко к обоим государствам, но ближе к Туркменистану. Не исключено, что Туркменистан начнет военные действия против Азербайджана», – указал на некоторые подробности тюрколог.

Эксперт заметил, что и у Туркменистана, и у Армении есть серьезные проблемы с Азербайджаном, а это говорит о том, что обе страны имеют общие интересы против агрессивной политики Азербайджана: «Азербайджан и Туркменистан – страны, добывающие нефть. Туркменистан в несколько раз превосходит Азербайджан по запасам нефти и газа. Если Туркменистан приобретет на свои нефтяные доходы соответствующее вооружение, то превзойдет закупки Азербайджана в несколько раз. В случае возможных военных действий, если не вмешается третья сторона, военное поражение Азербайджана намного вероятней, чем Туркменистана».

Мушег Худавердян также подчеркнул, что между Туркменистаном и Азербайджаном есть поле сотрудничества, и именно это является причиной, что Туркменистан в вопросе Арцахского конфликта не пытается открыто выступать с антиазербайджанскими заявлениями: «Однако, в случае возможной войны в зоне Арцахского конфликта Туркменистан воспользуется ситуацией и постарается решить в свою пользу вопрос нефтяных месторождений».