«Лучше будет, если Азербайджан будет покупать оружие у наших стратегических партнеров»: Гарник Исагулян

«Я прошу забыть слово компромисс, поскольку Армения никогда не пойдет на какое-либо решение, которое не будет исходить исключительно из интересов армянской стороны, или не будет решением Арцаха. Об этом президент РА неоднократно говорил, и я не думаю, что к этим заявлениям нужно относиться настолько эмоционально или видеть в них опасность»,- в пятницу в клубе «Айели» отметил постоянный консультант представительства Нагорно-Карабахской Республики в Армении Гарник Исагулян.

Говоря о беспрецедентном экономическом росте в Арцахе в 14.9 за первое полугодие текущего года, Исагулян, в частности, отметил: «Я не удивлюсь, что уже в 2020 году уже Арцах не только станет самодостаточной республикой, но и сможет поставлять товары Армении. Я говорил с президентом и премьер-министром Республики Арцах, для нас было интересно, чем могут быть обусловлены подобные темпы развития. Очень многое зависело от доброй воли властей Армении, и об этом очень ясно сказал президент Республики Арцах». Он отметил, что не было ни одной задачи, которая не получила бы достойного решения со стороны президента РА.

Гарник Исагулян, касаясь продажи российского оружия Азербайджану, отметил, что Азербайджан имел возможность и мог купить оружие у любой страны: «Объемы купленного у Израиля оружия не уступают купленному у России, Азербайджан закупил у Израиля вооружений на пять миллиардов, у этой страны была возможность купить оружие у Пакистана, Турции, Саудовской Аравии. В этом случае мы не имеем права говорить жестко с какой-либо страной. Когда Россия совершает оружейную сделку с Азербайджаном, Армения, довольно остро поднимает этот вопрос перед своим стратегическим партнером и это становится причиной для того, чтобы Армения смогла купить оружие по совершенно другим ценам. С другими странами – Пакистаном, Саудовской Аравией, мы такой возможности иметь не будем».

Более того, Гарник Исагулян заявил: «Когда меня спрашивают у кого лучше, чтобы Азербайджан покупал оружие, я отвечаю: лучше, чтобы покупал оружие у стратегического партнера Армении, поскольку в этом случае у нас появляется возможность для серьезных маневров. Ладно, предположим, что купил у Турции, какая разница?»

На вопрос, в этом случае, почему же Серж Саргсян выражает озабоченность, поднимает вопросы на встрече с Путиным, Гарник Исагулян ответил: «Правильно делает. Как вы думаете, если этого не делать, что будет с теми сделками, которые заключаются по довольно благоприятным для Армении условиям? Ведь мы тоже покупаем оружие у РФ? Откуда вы знаете, в каком количестве было куплено недавно, вы хотите, чтобы я прямым текстом рассказал вам государственные тайны?».