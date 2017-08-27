Турецкая оппозиция в Чанаккале собралась на «Конгресс справедливости»

Ведущая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции под председательством Кемаля Кылычдароглу открыла в субботу, 26 августа, четырехдневный съезд под названием «Конгресс справедливости» в Чанаккале на северо-западе страны. Об этом передает Deutsche Welle.

«Моя задача — защищать невиновных от тиранов», — заявил Кылычдароглу, добавив, что в Турции проживают 80 миллионов человек, которые «жаждут справедливости».

Конгресс проводится в поддержку трехнедельного массового марша оппозиции, участники которого в конце июня прошли около 420 километров от Анкары до Стамбула. Тогда собравшиеся на шествие выступали за освобождение находящегося в тюрьме депутата НРП Эниса Бербероглу, приговоренного к 25 годам тюрьмы за разглашение государственной тайны. По оценкам оппозиции, в мероприятии приняли участие более миллиона человек. Акция завершилась массовыми протестами 9 июля в Стамбуле.

Против воздействия на органы юстиции

Кроме того, оппозиция в Чанаккале выступает против предпринимаемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом попытки повлиять на работу органов юстиции в стране, отмечает агентство APF. Как передает dpa, на конгресс съехались тысячи делегатов.

В противовес оппозиции Эрдоган запланировал на 26 августа официальное празднование 946-й годовщины битвы при Маназкерте между турками-сельджуками и Византийской империей.