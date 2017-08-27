Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:35 | Август 27 2017
19:35 | Август 27 2017

Asahi Shimbun: Ким Чен Ын пригласил «спецов» из ФСБ для обучения телохранителей

Asahi Shimbun: Ким Чен Ын пригласил «спецов» из ФСБ для обучения телохранителей

Голос Америки. Власти Северной Кореи наняли около десяти отставных сотрудников ФСБ в качестве «военных советников» – для усиления охраны северокорейского вождя Ким Чен Ына. Японское издание на аглийском языке Asahi Shimbun сообщает об этом со ссылкой на южнокорейские источники. Российские специалисты ранее служили в спецподразделении по борьбе с терроризмом. В феврале этого года они были приглашены на работу в Пхеньян.

В задачи российских военнослужащих входит обучение и тренировка телохранителей Ким Чен Ына. В частности, речь идет о заблаговременном выявлении готовящихся терактов и об эффективном реагировании в случае, если бы теракты произошли.

Источники утверждают, что северокорейские власти особенно заинтересованы в предотвращении покушений, готовящихся с применением новейших технологий. Так, например, речь идет о возможном нанесении воздушного удара с дрона Gray Eagle («Серый орел»). Это оружие американские военные в Южной Корее должны получить, как ожидается, в начале 2018 года.

На снимке — дрон «Серый орел» (архивное фото — Голоса Америки)

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Рубрики: Военные, Международные

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