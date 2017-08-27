Учения «Запад-2017» в Беларуси: что пытается скрыть Россия?

Голос Америки. Готовность Североатлантического альянса к новым угрозам, возникающим в сфере международной безопасности, стала одной из главных тем переговоров генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, находившегося с визитом в Варшаве, с премьер-министром Польши Беатой Шидло, передают в пятницу, 25 августа СМИ.

Коснувшись предстоящих российско-белорусских военных учений «Запад-2017», глава НАТО, в частности, заявил, что альянс направит на предстоящие маневры двух экспертов по приглашению Минска.

Напомним, эти маневры, которые организаторы заявили как «совместное стратегическое учение (ССУ) Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь», пройдут на территории Беларуси в период с 14 по 20 сентября. Для переброски российского контингента задействовано беспрецедентное количество железнодорожных вагонов – свыше 4-х тысяч.

В рамках учений тысячи военнослужащих и единиц техники из России и Беларуси будут размещены на границах Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые являются членами НАТО.

Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Беларусь заявила, что представители альянса смогут посетить учения в ходе специально выделенных для этого пяти дней. Россия пригласила НАТО на один день, однако альянс пока изучает это предложение.

Столтенберг уточнил, что такое посещение не приравнивается к настоящему мониторингу, и что НАТО ищет «способ более полного наблюдения» за учениями.

В соответствии с международными правилами, установленными Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, наблюдателей обязательно приглашать на учения, в которых участвуют более 13 000 военнослужащих. Речь идет о «Венском документе по мерам доверия» – специальном, заключенном в 1990 году (и обновленном при участии России в 1994, 1999 и 2011-м) соглашении между всеми 58 странами – участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Москва и Минск утверждают, что «Запад» насчитывает меньше участников, однако в НАТО напоминают, что Россия в прошлом преуменьшала число военнослужащих на учениях. Последний по срокам пример подобных манипуляций – развертывание российских войск на границе с Украиной в марте-мае 2014 г. в рамках учений «Русская весна», когда российский Генштаб распланировал все так, что ни в одном месте лимит в девять тысяч участвовавших в этих «учениях» войск формально не превышался. В этой операции, предшествовавшей аннексии Крыма, по оценкам экспертов, были задействованы около 90 тысяч российский военнослужащих.

«Мы призываем Россию полностью соблюдать нормативы ОБСЕ, а также не использовать такие лазейки, как внезапные учения или проведение одних крупных учений под видом нескольких», – сказал Столтенберг.

Независимый военный аналитик Александр Гольц в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что непредсказуемость с военной точки зрения – очень сильный козырь. Он думает, что Россия, поскольку других козырей у нее не так много, использует и будет использовать в будущем еще больше именно эту карту.

«По моему мнению, в ходе предстоящих учений минобороны будет пытаться скрывать не столько высокую боеготовность, сколько невысокую боеготовность своих воинских соединений, – добавил эксперт. – Потому что за последние два-три года было объявлено о создании нескольких крупных соединений на западном направлении, создана танковая армия, но при этом численность российских Вооруженных сил не растет. Это означает, что все новые ударные формирования не полного состава. То есть, они, в основном, на бумаге».

Как кажется Александру Гольцу, в ходе учений российская сторона попытается создать представление о гигантской мощи своей армии, в то время как боеготовность ее не слишком высока.

«Это часть пропагандистской кампании – того, что сейчас называют доктриной начальника Генерального штаба Герасимова, поскольку в первый раз эти идеи были высказаны в ходе его доклада в 2013 году.

Суть этих идей в том, что нельзя разделить состояние войны от состояния мира. Из этого, видимо, следует, что военные действия ведутся постоянно», – заключил аналитик.

По его оценке, важнейшим элементом этих действий стали пропагандистские операции, проводимые Москвой.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в комментарии «Голосу Америки» обратил внимание на возрастающие риски, связанные с нежелательными инцидентами в ходе военных учений, которые регулярно проводят Россия и Запад.

«Это чревато серьезными последствиями, особенно в ситуации, когда (на практике) может снижаться уровень принятия решений – с верхнего до фактически оперативного или тактического, – констатировал он. – Здесь все очень опасно, особенно когда дело касается учений с боевыми стрельбами. С этим надо разбираться. Но возникает очень существенная проблема – размываются площадки, где об этом можно говорить».

По словам Дмитрия Данилова, Дональду Трампу не удается договориться с Россией и обеспечить двусторонние консультации по важным вопросам военно-политического значения, аналогичная ситуация и по линии Россия – НАТО.

«Последняя площадка все более и более деградирует, и есть вероятность того, что она потеряет свою значимость, – продолжил он. – Хотя в последние полтора года и предприняты значительные усилия, чтобы как раз попытаться разблокировать прямой практический диалог экспертов, в том числе на военном уровне, но они не переломили сложившийся тренд. Весь этот клубок проблем, к сожалению, приводит к раскручивающейся спирали взаимного сдерживания».

С точки зрения завотделом европейской безопасности Института Европы, налицо и другая проблема – «несовпадение общеполитического тренда и мотивации с экспертными оценками»: «На политическом уровне, например, принято говорить, что это не новое издание войны, что новой гонки вооружений не будет, а военно-политический конфликт, даже ограниченный, в Европе исключен.

На экспертном же уровне утверждают прямо противоположное. Эксперты говорят о наличии всех тех параметров, о которых упомянуто выше, и именно из признания их существования нужно искать антикризисную стратегию».

К сожалению, устранить этот диссонанс сегодня не удается, резюмировал Дмитрий Данилов.

Некоторые эксперты полагают, что по завершении учений армейские части РФ могут быть расквартированы в Беларуси на постоянной основе.

На 8 сентября в Минске запланирована акция с требованием отмены учений «Запад-2017».

На снимке — генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Польши Беата Шидло (фото — Голос Америки)