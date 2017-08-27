В Степанакертском госпитале скончался получивший тяжелое ранение контрактник

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В Центральном военном госпитале Степанакерта 27 августа, примерно в 02:30 часов, скончался получивший тяжелое ранение выстрелом с азербайджанской стороны контрактный военнослужащий Армии обороны Арцаха Артак Бишарян, 1991 года рождения. Для выяснения подробностей случившегося ведется следствие. Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего. Пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах

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