В Степанакертском госпитале скончался получивший тяжелое ранение контрактник

В Центральном военном госпитале Степанакерта 27 августа, примерно в 02:30 часов, скончался получивший тяжелое ранение выстрелом с азербайджанской стороны контрактный военнослужащий Армии обороны Арцаха Артак Бишарян, 1991 года рождения.
Для выяснения подробностей случившегося ведется следствие.
Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.
Пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах