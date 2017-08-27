Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:31 | Август 27 2017
15:31 | Август 27 2017

В Степанакертском госпитале скончался получивший тяжелое ранение контрактник

В Степанакертском госпитале скончался получивший тяжелое ранение контрактник

В Центральном военном госпитале Степанакерта 27 августа, примерно в 02:30 часов, скончался получивший тяжелое ранение выстрелом с азербайджанской стороны контрактный военнослужащий Армии обороны Арцаха Артак Бишарян, 1991 года рождения.

Для выяснения подробностей случившегося ведется следствие.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

Пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах

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Рубрики: Военные

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