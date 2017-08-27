«Наши власти примут правильное решение ради личного благополучия»

Интервью с политическим аналитиком Ануш Седракян

– Премьер-министр Карен Карапетян говорит, что страна решительно идет на подписание соглашения с ЕС, экс-глава правительства РА Тигран Саргсян тоже делал подобные заявления перед подписанием Соглашения об ассоциации, но мы стали свидетелями других процессов. Может ли Россия помешать подписанию соглашения между ЕС и Арменией.

– Россия не только попытается помешать, но и не может не помешать подписанию соглашения ЕС-Армения. Однако, когда Тигран Саргсян заявлял о подписании документа с ЕС, и РФ в грубой форме вмешалась в этот процесс, давайте не будем забывать, что тогда была другая Россия: в то время экономические, политические, военные перспективы РФ были намного положительнее, чем сейчас. Есть еще один мощный фактор – американские санкции, суть которых очень часто в Армении не очень хорошо представляют. Основная задача американских санкций в том, чтобы контролировать грязные доходы российской элиты и вращающихся вокруг ее орбиты армянской, казахской, киргизской элит. Корабль – экономический строй, основанный на отмывании российских денег, обречен. И, возможно, по крайней мере, будем надеяться, что премьер-министр Карен Карапетян не делает это заявление для того, чтобы получить от ЕС очередную помощь, тем более, что помощи сейчас стало меньше. Возможно, Карен Карапетян тоже осознает, что российская парадигма впредь разрушительна не только для экономики страны, но и для личного благополучия государственных элит. Мне кажется, что второй фактор для наших властей имеет большее значение, чем первый: их больше беспокоит собственное благополучие, чем будущее государства. Поэтому, надеюсь, в этот раз они продемонстрируют достаточную разумность. Тогда вопрос касался политической воли, политического выбора, сейчас есть прямая угроза для этих элит. На мой взгляд, в этом случае они примут правильное решение.

– С другой стороны, премьер-министр Карен Карапетян, в отличие от Тиграна Саргсяна, разными нитями связан с РФ и не может игнорировать интересы Москвы.

– Давайте так сформулируем: представители РФ, в частности представители экономической элиты, сейчас обеспокоены ситуацией в РФ. И, возможно, Карен Карапетян выражает некоторую озабоченность.

– В ходе встречи президентов РФ и РА будет ли обсуждаться этот вопрос, будет ли уточнена повестка Армении?

– В ходе встречи Путин-Саргсян в позиции Армении ничего не изменится, поскольку для изменений в позиции Армении необходимы три вещи – экономическая и энергетическая независимость, возможность которой мы до сих пор отвергаем, понимание суверенитета, которого нет у нашего политического руководства и определенное урегулирование вопроса Арцаха, этого до сих пор не произошло. Я не думаю, что эта встреча внесет серьезные изменения в текущую политическую линию.

– Зачем президенту РФ необходима была встреча с президентом Азербайджана, а потом с президентом Армении?

– Как можно не встречаться президентом Азербайджана, если в усугубляющейся экономической ситуации Азербайджан является одним из самых многообещающих стратегических экономических партнеров, самым лучшим покупателем оружия?

– А в случае с Арменией?

– Есть вопрос повиновения интересам РФ, Азербайджана, а также Турции. Однажды мы попытались остаться в рамах интересов РФ и получили в ответ геноцид. Сейчас 21 век, необязательно, чтобы опять был геноцид, сейчас есть более профессиональные методы.

– Как вы относитесь разговорам о сотрудничестве Турции и ЕАЭС?

– Турция выжала из Европы все, что было можно. Параллельно со снижением мультикультурализма, естественно, Европа больше не намерена предоставлять Турции помощь в том же объеме. А также то, что Турция отворачивается от светского, а, следовательно, от демократического пути. Европа больше не нужна Турции, но рынок Турции нужен, а РФ является хорошим сырьевым донором и хорошим рынком некачественных товаров. Каким бы невероятным сейчас не казался этот союз, не исключено, что он в какой-то форме может состояться.

– Удастся ли «Елк» внести в повестку дня вопрос о выходе Армении из ЕАЭС?

– Это удастся тогда, когда «Елк» получит соответствующее распоряжение от правящей верхушки РПА.

– Такое возможно?

– Только тогда, когда, наконец, будут блокированы счета российских экономических акул в разных банках. Тогда, поверьте, в Армении очень многое изменится.

Беседу вела Нелли Григорян

Газета «Аравот»

24.08.2017г