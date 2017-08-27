Почему дети из Воскепара общаются на русском

В приграничном селе Воскепар Ноемберянского подрайона Тавушского марза Вардавар отмечают не по календарю праздников Армянской Апостольской Церкви, и не как в других деревнях Ноемберяна – в первое воскресенье после 20 июля, а в первое воскресенье августа. Проживающие в России воскепарцы возвращаются по случаю Вардавара в родное село со своими семьями, чтобы отпраздновать его у себя в приграничном селе.

Если же живущие в России воскепарцы не могут в этот день приехать в родное село, то отправляют туда своих детей. Вот и в этом году, 6-го августа из России в Воскепар приехали многие жители села. На территории приграничной деревни, на реке Воскепар, в уютном уголке природы есть естественная запруда, где купаются дети и взрослые, подростки и девочки. Приехавшие 6-го августа из России дети, купаясь в этой запруде, порой разговаривали друг с другом по-русски.

Жители Воскепара живут в России в основном в городе Старый Оскол Белгородской области, который они в шутку называют Новым Воскепаром. В общеобразовательных школах города учатся сотни воскепарских детей. В начале 1980-х годов восьмилетняя школа Воскепара насчитывала 330 учеников. В прошлом учебном году в средней школе Воскепара было 60 учащихся. В этом году школа дала всего 9 выпускников, в сентябре школу начнут посещать всего 4-5 детей. Ожидается, что в сентябре в средней школе Воскепара будет 55 учеников. Основной причиной эмиграции из Воскепара является отсутствие работы для молодежи.