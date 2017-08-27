Мусорное кладбище разрастется и в Шорже на берегу Севана, если правительство не найдет другого решения

«Управление муниципальными отходами должно осуществляться без угрозы для окружающей среды и здоровья человека, и, в частности, таким образом, чтобы управление отходами не несло опасности для воды, атмосфере, почве, растительному и животному миру, доставляло неприятность шумом или запахом, оказывало негативное влияние на территорию всей страны, особенно на особо сохраняемых территориях и местах культурных достопримечательностей». Это закреплено в проекте закона Республики Армения «Об управлении муниципальными отходами». Данный проект находится в стадии обсуждения. Тем не менее, эксперты утверждают, что став законом, он не будет работать полноценно, пока в нашей стране не будет решен вопрос утилизации отходов. До сих пор общины освобождаются от мусора или закапывая его, или сжигая. И первый, и второй вариант, по заверению экологов, крайне опасен для окружающей среды. Раз в 15 дней с берега Севана на территории общины Шоржа собирают тонны мусора. Никакого другого способа избавиться от мусора община не имеет: в два-три дня раз администрация Шоржы своими силами собирает весь мусор со своей территории и вывозит на мусорную свалку в окрестностях поселка. Однако мусор оттуда никуда не вывозится, а все глубже уходит в почву. Пока мусор будет погребен под землей, в нем «копошатся» ветер и жители окружающих сел, собирая пивные и пластиковые бутылки, разнося мусор во все стороны.

Староста Шоржи Сулико Шушанян в интервью с «Аравот» говорит, что они «чистят свою территорию, чтобы не позориться». Он с горечью отмечает, что отдыхающие на берегах озера Севан дачники крайне безразличны к чистоте, природе, и без всяких укоров совести в отношении окружающей среды оставляют мусор в лесах и на берегу озера Севан. Количество мусора здесь возрастает втрое, вчетверо особенно в летние месяцы, что обусловлено туристическим сезоном. «Если хотя бы раз в три дня не будет убирать, то ситуация станет невыносимой. Кроме того, мы проводим чистку каждые субботу-воскресенье. Уборка мусора проводится по всей административной территории Шоржи. Миллионами мешков убираем, хотя не имеем ни таких ресурсов, ни таких финансов, но и оставить не можем, ведь приедет кто-нибудь издалека, плюнет нам в лицо. Вот и ходим по территории с мешком за спиной, собираем мусор, а потом закапываем бульдозером. Уже 7-8 лет собираем вот таким образом, в последний год уделяем этому больше внимания, стали закапывать раз в 15 дней», – рассказал Сулико Шушанян.

На замечание «Аравот», что экологи периодически высказывают тревогу, что захоронением мусора в земле наносится большой ущерб окружающей среде, так как химические соединения остаются в земле сотни лет, образуя яды, глава общины Шоржи в ответ сказал, что по положению на данный момент, «самым оптимальным решением остается это». Он отмечает, что пока в нашей стране не построят завод по переработке мусора, другого варианта освободиться от него не будет.

Рядом с мусорной свалкой, где мы побывали на днях, образовались заболоченные участки, которые также были полностью забиты полиэтиленовыми пакетами. А вокруг распространялось зловоние. Сулико Шушанян указал, что в советские годы на этой территории были песчаные карьеры, и так как в последние годы уровень озера Севан вырос, глубокие карьеры заполнились водой, а к ним добавились и дождевые воды.

Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

25.08.2017г