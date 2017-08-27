Первый фестиваль боевых искусств на берегу Севана: фоторяд

Севанский общественный пляж №1 еще с утра в пятницу был полон не только отдыхающими, но и участниками фестиваля боевых искусств.

Заявки на участие в проводимом впервые фестивале представили федерации Киокушин карате (председатель федерации Андраник Акобян), Айкикендо карате (председатель Давид Атанесян), боевого тхэквондо (председатель Вреж Хачикян).

Берег постепенно заполнился рядами из 400 спортсменов в разноцветной спортивной одежде, пришедших сюда продемонстрировать и свои навыки, и свою физическую подготовку, и волевые качества.

Как рассказывает организатор фестиваля, председатель Федерации Киокушин карате Андраник Акобян, фестиваль проводится впервые и местом выбран берег Севана. Это наилучшая площадка для объединения подобных федераций, обмена успехами, опытом, а также установления дружески-деловых отношений.

Организаторы фестиваля уверяют, что он будет иметь продолжение, более того, станет традиционным, и в дальнейшем будет вовлекать больше спортсменов.

Собравшиеся на публичном пляже отдыхающие стали свидетелями прекрасного и бесподобного спортивного мероприятия. Участники подготовили сложные и интересные выступления, которые венчались аплодисментами.

Вода, солнце, пляжный песок создали прекрасные условия для проведения фестиваля, и спортсмены совместили приятное с полезным.

Как отметил Андраник Акобян, они снова вернутся на Севан, на этот раз с новыми успехами, в новом составе и новыми инициативами. Он поблагодарил губернатора Гегаркуника Карена Ботояна, руководителя Севанской общины Саргиса Мурадяна за то, что поддержку спортивной инициативы и плодотворное сотрудничество.