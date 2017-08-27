Ведутся подготовительные работы в преддверии премьеры оперы «Давид Сасунский» в Шуши: фоторяд

1-го сентября во дворе реального училища Шуши состоится мировая премьера героической оперы «Давид Сасунский» Гаро Степаняна, под высоким патронажем супруги президента РА, госпожи Риты Саргсян, при поддержке Министерства культуры РА, Министерства культуры и вопросам молодежи Республики Арцах.

Мероприятие посвящено Дню независимости Арцаха, 25-летию освобождения Шуши и 120-летию автора оперы Гаро Степаняна.

Сейчас в здании реального училища Шуши и на прилегающих территориях проводятся работы по очистке, благоустройству и установки необходимых сценических площадок для выступления артистов оперы.

Мэр Шуши Арцвик Саргсян, рассказывая в беседе с Aravot.am о нынешнем состоянии реального училища Шуши, заметил: «Восстановление здания реального училища Шуши, как одного из важнейших культурно-архитектурных памятников города, остается одной из главных задач. Жаль, что такое здание со временем разрушается. Вопрос связан с очень большими средствами, но в один прекрасный день будет организована реконструкция сооружения, потому что мы не можем позволить, чтобы такое прекрасное историко-архитектурное здание разрушилось».

Отметим, что здание реального училища Шуши было построено в 1901-1908 гг. на средства шушинского мецената Григора Арафелова (Аракеляна).

Давид АБАГЯН