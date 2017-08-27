В Енокаване нет эмиграции, есть иммиграция: видео

В селе Енокаван близ Иджевана, где проживают более 600 человек, не только нет эмиграции, а даже наоборот, сюда иммигрируют из Франции, Ирана, Еревана, России. Несколько граждан, являющиеся внуками, правнуками жителей села и живут за границей, решили представить село всему миру. Сегодня Енокаван принимает половину того числа туристов, которые посещают считающийся туристическим город Джермук: ежегодно 15 тысяч посетителей.

В нескольких километрах от села находится зона экстремального отдыха: «Йелл экстрим парк», где строится самый длинный в мире зиплайн. Как сообщил автор проекта «Йелл экстрим парк», соучредитель Тигран Чибухчян, он будет иметь протяженность 2770 метров.

19 августа зона экстремального отдыха отметила свое 2-летие. На территории уже действует короткий зиплайн, и для Тиграна Чибухчяна стало открытием то, что армяне настолько любят экстрим. Он отмечает, что благодаря им в стране создан рынок зиплайна: «Сейчас он есть не только в Енокаване, но и благодаря усилиям других компаний они появились в Цахкадзоре, Парз личе. Мы только рады этому. В этом вопросе есть и наш вклад. И я искренне рад, что к этому процессу присоединились и другие».

Как говорит Тигран Чибухчян, он сам внук Енокавана, и один из его проектов – создание в Енокаване «этно-деревни», чтобы побывавшие здесь туристы ознакомились с буднями села, гончарным делом, ковроткачеством.

Один из внуков села, проживающий во Франции предприниматель, которого тоже убедили переехать в Енокаван, строит в селе гостиницу на 17-20 мест. Как сказал Тигран Чибухчян, строительные работы завершатся в конце сентябре.

Гостиница решит вопрос рабочих мест для нескольких семей. Кроме этого, в некоторой степени решится и вопрос услуг, предоставляемых туристам.