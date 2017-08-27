O раскопках на территориях историко-культурных памятников Арцаха рассказывает руководитель экспедиции

В этом году археологические раскопки были проведены в различных исторических и культурных памятниках Арцаха. О некоторых из них Aravot.am рассказал руководитель археологической экспедиции заместитель директора «Государственной службы по охране исторической среды» Нжде Еранян. По его словам, год они начали с раскопок на территории иранского исторического памятника в Шуши – «Верхней мечети».

Поскольку есть проект по перестройке мечети и медресе (мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней школы и мусульманской духовной семинарии), до восстановления какого-либо памятника необходимо сначала сделать раскопки. «Мы в основном работали в восточной и западной частях двора мечети. Интересно, что на территории восточного двора была обнаружена кирпичная постройка, накопленная в ней вода, возможно, использовалась для бассейна перед мечетью. Однако важнее то, что при усилении фундамента здания медресе было обнаружено захоронение периода раннего христианства, оно не первое и не единственное в Шуши, однако оно важно тем, что ранние христианские захоронения повреждались во время строительства»,- говорит руководитель экспедиции, по словам которого, по всей вероятности находка останется на месте отрытой после восстановления постройки.

Говоря о раскопках на территории церкви Сурб Аменапркич (Св. Всеспасителя) в городе Шуши Еранян отмечает, что построенная в 1839 году церковь в 1905-06гг. во время армяно-татарских столкновений была частично разрушена, но она больше всего пострадала в советское время от рук азербайджанцев: «От церкви осталась лишь восточная стена с алтарем, остальные стены полностью разрушили, оставив основные стены глубиной до 1 метра, эта часть включена под асфальтовый слой и церковь превращена в театр под открытым небом. Для близлежащих домов отдыха она служила местом для времяпрепровождения. В ходе проделанных работ мы полностью удалили слой асфальта и открыли основные стены разрушенной части церкви». Н. Еранян отмечает, что в результате было подтверждено, что церковь имела два входа с западной и восточной стороны, так, как упоминает Макар Бархударянц, однако основной вход был с южной стороны, поскольку пол выложен роскошной плиткой.

Говоря о раскопках княжеского дворца в селе Тог, Еранян отметил, что раскопки проходят немного выше дворца – на южном дворе церкви Сурб Ованнес. «Согласно некоторым данным, при церкви должна быть постройка, где могут быть похоронены мелики. Мы осуществили раскопки на территории всего двора. В южном дворе много захоронений, есть более 50 надгробий на территории 300 квадратных метров. Мы очистили также постройку, которая, по всей вероятности, является упомянутой Макаром Бархударянцем часовней, где возможно, и похоронены мелики, однако еще рано говорить об этом»,- говорит руководитель археологической экспедиции, по словам которого сделать окончательные выводы об этой постройке можно будет только после завершения работ.

Давид Абагян