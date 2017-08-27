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13:59 | Август 27 2017

В Азербайджане взорвался оружейный склад: есть пострадавшие, эвакуируются люди

В Азербайджане взорвался оружейный склад: есть пострадавшие, эвакуируются люди

На оружейном складе в N-ской воинской части в поселке Гилязи Хызынского района прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкон на МЧС Азербайджана.

Минздрав сообщил, что в ЧП пострадали несколько человек, однако скорые не могут к ним проехать.

По информации СМИ, повреждено несколько домов. Также есть информация о перекрытии магистрали «Баку — граница Россия».

Очевидцы сообщают, что с близлежащих территорий эвакуируют людей.

Gilezide herbi hissenin anbari yanir.Bu haqda xeberri olan var?

Posted by Hesen Hesenli on Samstag, 26. August 2017

Фото — РИА Новости

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Рубрики: Военные, Международные

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