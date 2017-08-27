«Саргис Касьян пошел против государственности независимой Армении, улицу Ленинградян тоже нужно переименовать»

Директор Института истории НАН РА считает, что следует переименовать и улицу Касьяна, и Ленинградян

Директор Института истории НАН РА Ашот Мелконян в беседе с «Аравот» рассказал, что процесс переименования ереванских улиц, названных именами армянских большевиков и коммунистических деятелей, начался намного раньше, однако со временем был приостановлен. Он считает, что пришло время довести этот процесс до конца. На вопрос, по какой причине был приостановлен этот процесс, господин Мелконян ответил, что порыв сменить названия улиц с именами, не имеющими ничего общего с армянской государственностью, возник в 1990-е годы, когда был демонтирован памятник Ленину и переименована площадь его имени: «Но затем наступил момент, когда в условиях независимой государственности люди не увидели того прогресса, которого они ожидали, и поэтому здесь сыграл роль фактор ностальгии, и люди начали говорить о советском времени только положительное, забывая негативное, и процесс замер».

На наш вопрос, оправдано ли предложение фракции «Елк» о переименовании ереванских улиц, носящих имена армянских большевиков и коммунистических деятелей, например, переименовать улицу Ленинградян в улицу имени Героя Арцахской войны Леонида Азгалдяна, улицы Саргиса Касьяна, Анастаса Микояна – на имена национальных героев, господин Мелконян ответил так: «Оставшиеся с советских времен улицы с именами лиц, которые не имеют никакого отношения к армянской государственности, их названия надо менять, и начатый ранее процесс довести до завершения».

На вопрос, достойным ли деятелем был Саргис Касьян, чтобы улица продолжала сохранять его имя, так как, согласно проведенному нами опросу, многие из жителей этой улицы хотя и не знают о нем, но не хотят, чтобы улицу переименовывали, господин Мелконян ответил: «В постсоветский период у нас происходило переименование улиц, но были переименованы те, которые носили имена советских деятелей, участвовавших в 1930-ые годы в сталинских репрессиях. Например, улица, где находится магазин «Ташир», носила имя Геворга Атарбекяна. Он, после расстрела десятков тысяч людей на Северном Кавказе, был переведен в Армению, и будучи председателем ЧК, говорил – во имя мировой революции я готов расстрелять даже весь армянский народ. Были такие подонки, и их имена были сразу же заменены. Но удивительно то, что название улицы Геворга Атарбекяна была изменена довольно поздно. Я был одним из тех, кто ходатайствовал об этом».

Вернувшись к вопросу о Саргисе Касьяне, Ашот Мелконян отметил: «Значительная часть советских большевиков сохраняли национальный облик: Александр Мясникян, Александр Бекзадян, Агаси Ханджян, Григор Арутюнян и другие. Но в биографии этих людей найдешь и темные пятна, которые связанны с конкретным периодом времени. Председатель Армревкома Саргис Касьян, естественно, был одним из тех, кто участвовал в процессе свержения независимой государственности в Армении. 15 ноября 1920 года в Баку был создан Армревком – при участии большевиков Баку, татар и русских. Этот орган, прибыв в Иджеван, в Каравансарае провозгласил советскую власть, вопреки всем международным нормам, тогда как в Республике Армения была законная власть. Саргис Касьян был из числа тех людей, кто пошел против государственности независимой Армении. Но, в отличие от Геворга Атарбекяна и других, которые были настоящими подонками и своей деятельностью привели к Февральскому восстанию, Саргис Касьян был более мягким представителем. Однако, с другой стороны, тот же Саргис Касьян, с которым 4 февраля 1921 года встретился Симон Врацян и напомнил о декабрьском ереванском соглашении 1920 года, по которому новые власти обязались не применять репрессии в отношении представителей старой власти, Касьян в этом вопросе не мог играть роли, так как в Армении сидело руководство 11-й Красной армии, и оно делало погоду. Именно в его время были арестованы и сосланы многие армянские солдаты, и значительная часть из них скончалась в лагерях, даже, например, Товмас Назарбекян. Но он был одним из первых руководителей Советской Армении, который проделал определенную работу для вывода страны из тяжелого социально-экономического и политического положения. И он сам же, в конце концов, в 1937 году пал жертвой репрессий».

Господин Мелконян советует не очень менять историю, так как в этом случае невозможно, чтобы нашелся хотя бы один деятель того периода, который не имел бы темных пятен в своей биографии. Ашот Мелконян заверил, что улицу Саргиса Касьяна надо было переименовывать давно: «Если будем продолжать с той же логикой, речь пойдет и о Мясникяне, и даже Агаси Ханджяне, но этих людей надо оставить в покое».

В вопросе улицы Ленинградян мнение историка совпадает с мнением большинства жителей этой улицы – ее надо переименовать. По этому поводу господин Мелконян сказал: «В вопросе улицы Ленинградян второго мнения быть не может. Ее название надо было менять раньше. Надо было раньше переименовать и улицу Касьяна. Говорить, что он был яркой личностью, что достоин, чтобы улица называлась его именем, это не так. Например, нарком иностранных дел Советской Армении Александр Бекзадян был намного больше национальной фигурой, чем Касьян, но улицы с его именем у нас нет».

Тот факт, что большая часть жителей улицы Касьян не знают о нем, но и не хотят, чтобы менялось название улицы, господин Мелконян объяснил так: «Представители старшего поколения воспринимали Касьяна как современника Ленина, который должен был телеграфировать Ленину, что армянский народ в ноябре освободился от дашнакского ига. И поэтому его образ запечатлен в памяти деятелей старшего поколения как советского государственного деятеля, а младшее поколение плохо знает историю, и зная только, что он большевистский деятель, считают это достаточным, чтобы не было улицы с его именем».

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

24.08.2017г