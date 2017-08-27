«В Национальном Собрании проказников поубавилось»: Ара Баблоян

«Я вижу, что в парламенте шестого созыва проказников поубавилось: их стало меньше не численностью, а снизились игривые подходы», – так ответил на вопрос с напоминанием по поводу наказания проказников, председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян на встрече с участниками сбора «Базе», организованного Молодежным фондом Армении в Цахкадзоре.

Господин Баблоян уточнил, что он сторонник того, чтобы людей наделяли правами и ответственностью, а не шли путем наказания: «Люди в парламенте осознают ответственность больше, так как чувствуют, что есть большое доверие. Тем самым мы приходим к тому, чтобы суметь дать всем возможность, чтобы они имели свое слово и достоинство, право и ответственность. Не думаю, что надо идти путем наказания».

На вопрос, где он будет находиться в 2018 году, господин Баблоян полушутя, полусерьезно ответил, что будет в Армении. На упоминание Aravot.am, что блок «Елк» инициировал процесс выхода из ЕАЭС, а премьер-министр Карен Карапетян несколько дней назад заявил, что мы официально идем на подписание соглашения с ЕС, каков же выход из этой неразберихи, Ара Баблоян подтвердил, что мы идем по пути «и-и». Затем он напомнил, что мы находимся в тотальной блокаде, есть соседи, которые хотят уничтожить нас, и есть такие соседи, отношения с которыми у нас хорошие, но и у них имеются собственные проблемы, которые отражаются и на нас.