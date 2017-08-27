«Следует запретить, причем, всем»: министр Левон Мкртчян призывает учителей держаться подальше от политических процессов

Aravot.am спросил у министра образования и науки Левона Мкртчяна, вы представили программу: не препятствует ли роли и авторитету учителя то, что они вовлекаются в выборы, составляют списки и именно поэтому население дворовых авторитетов ставит выше учителей?

Министр ответил: «Целью сказанного мною было следующее: уберечь наших учителей и школы от политических процессов. Школа должна стать местом воспитания, единения, получения знаний и навыков. Я согласен с вами, что мы должны попытаться добиться этого постепенно. Мы уже предприняли шаги в случае с высшим образованием. Надо не деполитизировать, а само общество вывести из этого процесса, потому что, в конце концов, партии опираются на интеллигенцию, у нас 37 тысяч учителей, их пытаются вовлечь, но все они должны сберечь школу от этих процессов».