Апрельская война и американская позиция

Азербайджан рано или поздно должен осознать, что единственный путь – это признание статуса независимого Нагорного Карабаха

Временно занимающий должность американского сопредседателя Минской Группы ОБСЕ Ричард Хогланд представил 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта. Нет повода поднимать бурю в стакане воды: это те же пункты, которые 7 мая 2014 года представил бывший сопредседатель Минской Группы Джеймс Уорлик в ходе выступления в фонде Карнеги.

23 августа, когда Серж Саргсян встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, Ричард Хогланд, представив принципы урегулирования Карабахского конфликта, в частности, отметил: «Если даже они не согласны с отдельными пунктами предложенной программы, они, тем не менее, согласны обсудить ее. Думаю, сейчас важно именно это».

Как передает «Голос Америки», азербайджанские журналисты, присутствовавшие на встрече, были обеспокоены тем фактом, что в представленных послом пунктах не говорится о принципе территориальной целостности Азербайджана, который, по словам посла, будет обсужден. «Основа мира должна соответствовать Хельсинским принципам, которые включают принцип территориальной целостности. Маловероятно, что территориальная целостность будет упущена — это вопрос, который необходимо обсудить в конце». Далее Хогланд добавил: «У нынешней американской администрации нет нового подхода к этой проблеме. Американская позиция в этом вопросе неизменна, независимо от смены сопредседателя». Необходимо отметить, что в американской позиции определенные изменения, тем не менее, произошли после апрельской войны. Официальный Вашингтон в свой х публичных выступлениях не раз безоговорочно выражал требование армянской стороны, связанное с позицией по вопросу статуса НК. Сначала, спустя месяц после апрельской войны Госдепартамент США обнародовал стенограмму брифинга двух американских дипломатов в связи с результатами Венской встречи президентов Армении и Азербайджана 16 мая 2016 года. В ней американские официальные лица сделали интересный акцент, подчеркнув, что один из важных вопросов, которые необходимо решить, это статус Нагорного Карабаха. Далее они добавили, что вопрос статуса НК должен быть решен путем волеизъявления народа, армянская сторона хотела бы установить точную дату и провести референдум как можно скорее, следовательно, сроки проведения референдума и формы являются темой для обсуждений. По словам представителя Госдепартамента, «цель Азербайджана – контроль за территориями вокруг НК, для Армении же – вопрос статуса. Значит, возможно, президенты проявят волю для выхода из ситуации».

Таким образом, официальный Вашингтон подчеркнул, что одним из важных вопросов является статус НК, что для официального Баку является неприемлемым требованием. Примечательно, что представители Госдепа сочли необходимым затронуть вопрос российских миротворцев. Они отметили, что ни одна из сторон не является сторонником этой идеи и по большей части внимание фокусируется на усилиях по укреплению доверия.

То есть, здесь тоже для американской стороны было однозначным применение механизмов расследования инцидентов, что созвучно с требованием армянской стороны, а также то, что стороны должны быть привержены соглашению о перемирии 1994 года. Кстати, напомним, что Азербайджан в апреле 2016 года в Генассамблее ООН и в Совете безопасности распространил письмо, в котором предпринималась попытка, возложив ответственность на Армению, в одностороннем порядке отказаться от бессрочного соглашения о перемирии, которое было подписано 12 мая 1994 года Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией.

Однако усилия Алиева были напрасными, поскольку посредники продолжают настаивать на необходимости соблюдать соглашения. Более того, бессрочное соглашение о перемирии 12 мая 1994 года подписано, в том числе и Нагорным Карабахом, и напоминание об этом на уровне Госдепа является чуть ли не дипломатической пощечиной Алиеву.

Следующим проявлением американской позиции можно считать интервью экс-сопредседателя Минской Группы Джеймса Уорлика агентству «Интерфакс» 11 сентября 2016 года, в котором американский дипломат подчеркнул необходимость внедрения механизмов расследования приграничных инцидентов, договоренность об этом была достигнута 16 мая в Вене, а 20 июня в Санкт-Петербурге была подтверждена приверженность этим договоренностям в ходе трехсторонней встречи. Уорлик тогда заявил: «Недавно Путин принимал двух президентов в Санкт-Петербурге. Как следствие, мы хотели бы видеть воплощение в жизнь договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, а также договоренности о следующих шагах в мирном процессе. Вот над чем мы работали».

То есть, бывший американский посредник констатировал отсутствие прогресса в данных вопросах. Необходимо заметить, что армянская сторона считает бессмысленным в условиях невыполнения данного требования проводить переговоры с властями Азербайджана. Далее Уорлик подчеркнул поднятие вопроса о статусе НК. В марте текущего года в ходе визита в регион американского сопредседателя Минской Группы ОБСЕ Ричарда Хогланда «Аравот» в Ереване задал вопрос американскому дипломату: после развязанной в апреле прошлого года Азербайджаном войны США несколько раз четко заявляли о формуле решения карабахского конфликта — «территории в обмен на статус», и этот подход соответствует позиции официального Еревана, может ли он подтвердить, что официальный Вашингтон сохранил вышеуказанную позицию при новой администрации в Белом доме, и солидарны ли с данной позицией США по этому вопросу другие страны-сопредседатели, и в первую очередь Россия? Хогланд ответил: «Да, у нас в Вашингтоне новая президентская администрация, но я вас уверяю, это в данный момент наша политика остается прежней».

Американский сопредседатель Ричард Хогланд, покидающий свою должность 28 августа, ранее в этом месяце дал интервью армянской и азербайджанской службам «Голоса Америки», в котором было важное послание. «Для сторон нагорно-карабахского конфликта наступило время шагов по укреплению доверия»,- заявил дипломат, выразив надежду, что в ближайшее время в этом направлении будут предприняты определенные шаги: «Я понимаю, что на данный момент сложно говорить о полной демилитаризации, но нам нужно снизить вероятность военных столкновений. Необходимо в первую очередь отвести с линии соприкосновения и приграничной зоны снайперов, увеличить число наблюдателей и разместить спецоборудование».

Конечно, было бы неплохо, если бы эти оценки Хогланд повторил и 23 августа, когда представил 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта. В любом случае, позиция официального Вашингтона после апрельской войны была предельно ясной, и нужно надеяться, что независимо от смены сопредседателя, она останется прежней.

Вообще, независимо от того, какие принципы урегулирования стороны принимают или не принимают в процессе переговоров, независимо от того, какие геополитические разногласия могут быть у посредников внутри МГ ОБСЕ, семь штатов сопредседательствующей в Минской Группе страны – США — Род-Айленд, Массачусетс, Луизиана, Мэн, Калифорния, Джорджия, а в марте прошлого года и Гавайи тоже, признали независимость Нагорного Карабаха, что является весьма важным фактом.

Для армянской стороны после апрельской войны, действительно, изменились приоритеты. Сначала обеспечение безопасности и потом только вопросы. Месяц назад в Арцахе мы стали свидетелями того, что проделана колоссальная работа на линии соприкосновения – установка оборудования, тщательный контроль вдоль всей линии соприкосновения, и следует подчеркнуть, что эти работы осуществляются при непосредственном участии директора Службы национальной безопасности НКР Аршавира Гарамяна, чье имя не упоминается и не рекламируется.

Баку должен принять и применить механизмы расследования приграничных инцидентов, отвести снайперов с линии соприкосновения, разрешить установку специального оборудования, чтобы у этой страны в ее намерении начать новую войну были связаны руки, и только после этого переговоры можно считать оправданными.

Ясно одно: рано или поздно Азербайджан должен осознать, что единственный путь – это признание статуса Нагорного Карабаха, без этого, очевидно, что переговоры не принесут никаких результатов.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

25.08.2017г