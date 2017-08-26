«На мой взгляд, Карен Карапетян не замедляет темпы: кажется, он хорошо работает»: Ара Баблоян

В Цахкадзоре, на всеармянском сбора «Базе», организованном Молодежным фондом Армении, в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, есть ли раскол в РПА, поскольку одна ее ветвь, в лице Ованнеса Саакяна, Миграна Акобяна, активно продвигают тезис о кандидатуре Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, Баблоян ответил:

«У РПА, как у партии, ветвей нет, партия едина, и в ней не может быть группы, которая думает отдельно. У РПА есть столько возможностей и политической храбрости, чтобы, когда придет время, выразить свою четкую позицию. Однако мы придем к этой позиции в 2018 году».

Господин Баблоян в ответ на вопрос журналистов, не стал называть конкретные цифры и проценты, давая оценку работе правительства, однако сказал, что у нас есть положительные показатели в экономике, рост экспорта.

«В качестве показателя на год это положительно, но затрудняюсь называть проценты. Проценты колеблются, однако шестипроцентный рост за год, это хороший показатель, просто необходим непрерывный процесс, чтобы мы почувствовали результат».

На напоминание-вопрос о том, что Овик Абраамян тоже был хорошим премьер-министром, однако отмечалось, что темпы замедлились, что если, темпы Карена Карапетяна тоже станут недостаточными для Республиканской партии, господин Баблоян ответил полушутя: «На мой взгляд, Карен Карапетян не замедляет темпы: кажется, он хорошо работает».

Господин Баблоян не осведомлен о заявлении вице-спикера НС Эдуарда Шармазанова о том, какое дело оппозиционерам до того, кто будет премьер министром, он передал следующее: «Это касается нас всех. Среди нас может быть как власть, так и оппозиция. Они все – граждане РА, мы все свои, мы все живем в Армении. Но кандидата на пост премьер-министра должна представить РПА. Партия обсудит все со своим коалиционным партнером – АРФ Дашнакцутюн и представит».

Первый визит Ара Баблояна в Россию был подвергнут критике, отмечалось, что вместо того, чтобы поднять вопрос о продаже российского оружия Азербайджану и Турции, новоназначенный спикер НС поднял вопрос водительских прав. На напоминание об этом господин Баблоян ответил: «Вообще, есть два формата встреч – официальная и неофициальная встреча, когда обедаем вместе, ведем обсуждения за чашечкой кофе. Конечно, мы обсудили много вопросов, и поскольку данное решение думой было принято недавно, мы корректно подняли вопрос. Например, если сегодня будет принято решение о том, что русский язык получает в РА статус государственного, разве после этого армянские водители станут хорошо говорить на русском? Конечно же, нет! А вопрос продажи оружия обсуждался отдельно».