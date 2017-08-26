США окажут Армении содействие в устранении последствий пожара в «Хосровском лесу»

В ходе встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном посол США в РА Ричард Миллс выразил сожаление в связи с крупным пожаром на территории государственного заповедника «Хосровский лес».

По его словам, в США не понаслышке знают о сложностях в борьбе с такими стихиями. Р. Миллс отметил, что американское посольство поддерживает связь с МЧС и министерством охраны природы РА с целью предоставления ведомствам технического и экспертного содействия в деле устранения последствий пожара.

Как передает пресс-служба правительства РА, К. Карапетян поблагодарил посла за готовность оказания содействия и добавил, что в скором времени будет проведен анализ в связи с произошедшим в заповеднике, после чего взаимодействие с американской стороной будет более конкретным.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» вспыхнул пожар, который в последующие дни стремительно распространялся. В работы по тушению огня были подключены природоохранные и Вооруженные силы, сотрудники полиции, представители государственных организаций и частных компаний, местное население. Днем 13 августа к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА, а глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара. Российский Ил-76 завершил работу лишь 18 августа.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр.