Новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ: кто он, Эндрю Шефер?

Армянская служба Голоса Америки. У нового американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефера 25-летний опыт дипломатической работы. В 1985 году окончив престижный Йельский университет, Шефер получил степень магистра международных отношений в Колумбийском университете международных отношений.

С 1991 года уже в качестве дипломата Государственного департамента, Эндрю Шефер работает в посольствах США в Кувейте, Бахрейне, а в 2000-е годы – в посольствах Соединенных Штатов в России, Гааге, Кабуле, сконцентрировавшись на политических отношениях.

Заявив о новом сопредседателе Минской группы ОБСЕ, уже бывший американский сопредседатель Ричард Хогланд подчеркнул, что в дополнение к тому, что Эндрю Шефер блестящий и опытный дипломат, он также имеет практический опыт в разрешении конфликтов. С 2011 по 2014 гг. Эндрю Шефер на Кипре, в Никосии, был вице-послом США, а с 2015 года – временным поверенным в делах миссии Соединенных Штатов в международных организациях в Вене. На протяжении всей своей профессиональной деятельности Эндрю Шефер активно защищал права человека, особенно женщин, уделял особое внимание вопросам, касающимся национальным и другим меньшинствам. По его словам, равенство должно быть реальным, а не фиктивным: «Здесь, в Вене, на руководящих должностях в международных организациях подавляющее большинство составляют мужчины, однако, большая часть работы выполняется женщинами, которые часто занимают административные должности. Я считаю, что необходимы изменения».

Эндрю Шефер женат и имеет двух сыновей. По словам предыдущего американского сопредседателя МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда, новый сопредседатель полностью владеет информацией о Карабахском конфликте.

«Мы встречались не раз, обсуждали, так что он владеет всей информацией, которая скопилась у меня на протяжении восьми месяцев. Так что, в понедельник утром он может приступить к работе».

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