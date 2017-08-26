Предъявлено обвинение по делу об убийстве 4 человек в селе Шамирам: разыскиваемый обнаружен и арестован — СК Армении

Радио Азатутюн. В рамках уголовного дела, расследуемого в Главном следственном управлении по особо важным дела Следственного комитета Армении, предъявлено обвинение Тельману Калашяну 1967 года рождения за убийство четырех человек, совершенное опасным для жизни многих людей способом, а также за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.

1 августа в зал проведения траурных церемоний на территории кладбища села Шамирам Арагацотнской области Армении ворвался неизвестный и открыл стрельбу по собравшимся. В результате 11 человек получили огнестрельные ранения, трое из которых погибли на месте, а один скончался позже в больнице.

В результате предварительного следствия была установлена личность подозреваемого в преступлении, это Тельман Калашян 1967 года рождения. Он был привлечен в качестве обвиняемого по 1-му и 6-му пунктам 1 т 6 части 2 статьи 104 (убийство, то есть противоправное умышленное лишение жизни другого человека, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), по части 1 статьи 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части й статьи 34-104 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Армении.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, в ходе следствия был выяснен ряд обстоятельств, имеющих существенное значение, в том числе, мотив преступления.

Так, по предварительным следственным данным, четыре года назад — в 2013 году, житель Армавирской области Т.Калашян дал под проценты сумму в 75 тысяч долларов братьям Худоянам, проживающим в Российской Федерации. Согласно договоренности, братья в течение двух лет вернули Калашяну по частям, в целом, 45 тысяч долларов, однако впоследствии из-за неудачи, постигшей их в коммерческой деятельности, не смогли выплатить процентные ставки и вернуть основную сумму, о чем сообщили Тельману Калашяну.

Не приняв представленные аргументы, Тельман Калашян периодически обращался к родственникам и друзьям пяти братьев, в том числе, к Герману Кярамяну, надеясь на их вмешательство в вопросе получения им недостающей суммы и процентов. Утром 1 августа 2017 года Калашян в очередной раз провел телефонный разговор с Германом Кярамяном на денежную тему. Разговор превратился в спор, в ходе которого прозвучали обоюдные оскорбления.

Узнав, что Герман Кярамян, а также родственники и друзья пяти братьев Худоянов находятся в зале для траурных церемоний при кладбище села Шамирам в Арагацотнской области Армении, где принимают участие в традиционном езидском обряде, он автомобиле марки «ВАЗ 21214» отправился в село Шамирам. Доехав до места, Т.Калашян, вооруженный ружьем, зашел в зал, выкрикнул ругательства, а затем произвел выстрелы в направлении многочисленных людей, находившихся в зале, одновременно пытаясь найти Германа Кярамяна.

В результате стрельбы четыре человека скончались, еще семеро получили различные травмы. После инцидента Тельман Калашян обратился в бегство, одновременно стреляя по человеку, который пытался его поймать и который был свидетелем трагедии, произошедшей в зале.

Т.Калашян, находившийся в розыске около 24 дней, был обнаружен в пятницу и подвергнут приводу. При сопоставлении полученных доказательств, сегодня ему предъявлено обвинение по пунктам 1 и 6 части 2 статьи 104, по части 1 статьи 235 и части 1 статьи 34-104 Уголовного кодекса Армении. Принято решение представить в суд ходатайство для подтверждения ареста, избранного в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.