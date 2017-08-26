Карен Карапетян пытается заполучить заказ на завал Туркменистана газозаправочными станциями: «Айкакан жаманак»

Официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Армению, мягко говоря, не вызвал среди общественности интереса. Официальные сообщения о визите были чисто протокольными. И это естественно, ведь между Арменией и Туркменистаном, по сути, нет тесных отношений.

Однако, как бы странно это ни прозвучало, в последнее время между властями Армении и Туркмении крепнут личные связи. В конце марта этого года премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Туркменистан, о чем последовали также чисто протокольные официальные сообщения.

Вопрос в том, что богатая газом Туркменистан желает осуществить на своей территории повсеместный перевод автотранспорта на газ, и для этого необходимо заполонить территорию всей страны автозаправочными станциями.

Это довольно дорогой проект, и Карен Карапетян пытается через аффилированные компании прибрать значительную часть этого заказа. Кроме того, ожидается, что к установке на автомобилях газового оборудования будут привлечены те же компании».

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»