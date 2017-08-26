Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:16 | Август 26 2017
18:16 | Август 26 2017

Северная Корея обстреляла Японское море пока неизвестными ракетами

Северная Корея обстреляла Японское море пока неизвестными ракетами

Северная Корея произвела пуски предположительно нескольких баллистических ракет малого радиуса действия, которые упали в Японское море на расстоянии примерно 250 км от берега. Об этом передает Голос Америки.

О том, что это баллистические ракеты сообщили некоторые южнокорейские и японские информагентства, однако пока эта информация официально не подтверждена.

Это первые ракетные пуски с 28 июня, когда КНДР испытала баллистическую ракету, потенциально способную достичь территории США на американском континенте.

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Рубрики: Военные, Международные

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