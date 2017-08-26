Северная Корея обстреляла Японское море пока неизвестными ракетами

Северная Корея произвела пуски предположительно нескольких баллистических ракет малого радиуса действия, которые упали в Японское море на расстоянии примерно 250 км от берега. Об этом передает Голос Америки.

О том, что это баллистические ракеты сообщили некоторые южнокорейские и японские информагентства, однако пока эта информация официально не подтверждена.

Это первые ракетные пуски с 28 июня, когда КНДР испытала баллистическую ракету, потенциально способную достичь территории США на американском континенте.