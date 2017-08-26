Кнут и пряник: «Грапарак»

Когда месяцы назад власти Армении снова с особым усердием приступили к борьбе с коррупцией, было понятно, что все это рвение с законодательными поправками, «институтом информатора», антикоррупционным советом, прежде всего, было направлено на международное сообщество. Мол, видите, мы готовы раскаяться и исправиться.

Фраза «усилия Армении в борьбе с коррупцией» стала красной нитью проходить во время встреч с международными делегациями и послами, а иностранцы поглаживали власти Армении по голове, ценя их готовность «воспитаться». Очередной сеанс «ласкового подбадривания» произошел вчера во время встречи в правительстве премьер-министра Карена Карапетяна и посла США в Армении Ричарда Миллса.

Армине ОГАНЯН

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