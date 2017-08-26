Бако Саакян посетил разные участки автомагистрали Варденис-Мартакерт

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Президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян посетил вчера Мартакертский и Шаумянский районы НКР, на месте ознакомился с разными участками автомагистрали Варденис-Мартакерт. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха. В Шаумянском районе президент созвал совещание по вопросам, касающимся завершающего этапа строительства магистрали Варденис-Мартакерт. С соответствующими докладами выступили руководители и представители компетентных органов. Президент Б. Саакян дал конкретные поручения по обсужденным вопросам, подчеркнув необходимость качественного и своевременного осуществления работ. В совещании приняли участие премьер-министр НКР Араик Арутюнян, исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян, другие должностные лица.

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