Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:26 | Август 26 2017
16:26 | Август 26 2017

Бако Саакян посетил разные участки автомагистрали Варденис-Мартакерт

Бако Саакян посетил разные участки автомагистрали Варденис-Мартакерт

Президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян посетил вчера Мартакертский и Шаумянский районы НКР, на месте ознакомился с разными участками автомагистрали Варденис-Мартакерт.

Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

В Шаумянском районе президент созвал совещание по вопросам, касающимся завершающего этапа строительства магистрали Варденис-Мартакерт.

С соответствующими докладами выступили руководители и представители компетентных органов.

Президент Б. Саакян дал конкретные поручения по обсужденным вопросам, подчеркнув необходимость качественного и своевременного осуществления работ.

В совещании приняли участие премьер-министр НКР Араик Арутюнян, исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян, другие должностные лица.

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Рубрики: Официальные

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