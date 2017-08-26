Бако Саакян посетил разные участки автомагистрали Варденис-Мартакерт

Президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян посетил вчера Мартакертский и Шаумянский районы НКР, на месте ознакомился с разными участками автомагистрали Варденис-Мартакерт.
Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.
В Шаумянском районе президент созвал совещание по вопросам, касающимся завершающего этапа строительства магистрали Варденис-Мартакерт.
С соответствующими докладами выступили руководители и представители компетентных органов.
Президент Б. Саакян дал конкретные поручения по обсужденным вопросам, подчеркнув необходимость качественного и своевременного осуществления работ.
В совещании приняли участие премьер-министр НКР Араик Арутюнян, исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян, другие должностные лица.