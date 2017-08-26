Не выпячиваться, а слиться

Американские психологи провели среди супружеских пар опрос и попросили супругов отметить, какой вклад они вносят в «домашнее управление», начиная с выноса мусора и заканчивая воспитанием детей. Размер их вклада супруги должны были указывать в процентах. Вы не сомневаетесь, нет, что при сложении процентов они в сумме всегда оказывались выше 100?

Другими словами, вовсе не так, что если, предположим, женщина оценила свой вклад в 55 процентов, то ее супруг «брал на себя» остальные 45 процентов ответственности. Нет, муж, в свою очередь, думал, что его «взнос» составлял 55 или даже 60 процентов. Психологи называют это предубеждением в вопросе ответственности.

Мы не можем объективно оценивать наш вклад в «домашних делах» на работе, в общественной и государственной жизни. Вот вы беседуете, например, с бывшими должностными лицами, и каждое второе слово у него – «я решил», «я приказал», «я запретил», «мне доложили». Причем, он может и не был чиновником высшего эшелона, но в его воспоминаниях запечатлелся образ собственной «роли и значимости».

Конечно, бывает, что люди попросту лгут о своем вкладе, зная, что на самом деле они палец о палец не ударили, но почему-то налево и направо рассказывают о своих «героических усилиях» (например, «Шуши освобождали» по меньшей мере, 10 тысяч человек). Но вышеупомянутый психологический тест не об этом. Мы рассматриваем тот случай, когда супруг, сотрудник компании или политик действительно убеждены, что их «вклад» в том или ином деле огромен. В таких случаях я предлагаю отказываться от ласкающих собственное самолюбие мыслей, уединяться на пять минут в день и размышлять, на самом ли деле мое участие в том или ином вопросе было настолько решающим? И, может быть, стоит подумать не о том, как почивать на лаврах, не о том, как брать, а отдавать и оставаться незамеченными.

С моральной (неправовой) точки зрения нет каких-либо «авторских прав» в том, что создается совместными усилиями. Те, кто работает на телевидении, знают это очень хорошо. Тот факт, что мое лицо появляется на экране, не означает, что я важнее режиссера, редактора, оператора, монтажера и остальных. Это, на мой взгляд, очень хороший пример того, что для успеха любого дела нужно не выпячивать себя, а наоборот, слиться, быть членом команды, посвящая себя общему делу. Это особенно правильно в случае государственных дел.