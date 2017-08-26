Предложение от США: выдавать визы гражданам РФ в посольствах в Тбилиси и Ереване

Посольство США в Грузии заявило, что готово выдавать американские въездные визы гражданам России, если последние обратятся в посольство США в Тбилиси, передает Радио Азатутюн.

В посольстве США пояснили, что выдача виз гражданам третьих стран является обычным рабочим процессом. При этом отмечается, что как граждане Грузии, так и граждане России могут получить въездную визу в течение восьми дней. Наблюдатели отмечают, что эта возможность может быть интересна жителям Северо-Кавказского региона, Краснодарского и Ставропольского краев России.

Отмечается, что вчера в интервью Радио Азатутюн посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что граждане России могут получить въездную визу в США в посольствах других стран мира, в том числе в Ереване.

Напомним, что США с 23 августа временно приостановили выдачу виз гражданам России в ответ на решение Кремля сократить численность дипломатического корпуса США в России. В июле в ответ на новые санкции в отношении России, введенные Соединенными Штатами за вмешательство в президентские выборы в США, Москва потребовала от Вашингтона сократить число работающих в России американских дипломатов на 755 человек.

Отметим также, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией, тем не менее, официальный Тбилиси с 2012 года в одностороннем порядке отменил для граждан России въездные визы, и уже пять лет граждане РФ могут свободно въезжать в Грузию.

Примечательно, что на фоне этих событий глава Ростуризма Олег Сафонов на днях предупредил россиян об опасностях посещения Грузии. «Число посещающих Грузию россиян значительно выросло, однако при посещении этой страны россияне должны помнить, что между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. В Грузии действует ряд законов, которые опасны для россиян», — в частности, сказал Сафонов, не уточнив, о каких законах идет речь.

Согласно официальным грузинским источникам, только в июле этого года Грузию посетили 982 тысячи туристов. Этот показатель на 28% превышает показатель, зафиксированный за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что первое место среди посещающих Грузию туристов занимают именно россияне, на втором месте – армянские туристы, на третьем — азербайджанцы.