Посол США Ричард Миллс: Мы хотим дать Армении инструменты для принятия суверенных решений

Опубликованный накануне американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Ричардом Хогландом документ содержит принципы, утвержденные всеми странами-сопредседателями Минской группы, которые правительство Армении приняло за основу в переговорах по карабахскому урегулированию, в интервью журналисту Радио Азатутюн Саргису Арутюняну заявил посол США в Армении Ричард Миллс.

«Да, посол Хогланд вчера говорил и подтвердил давно существующие принципы, и мы как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, как правительство США заявили, что они стали бы основой для любого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Отмечу два пункта относительно комментариев посла Хогланда. Первый: это вновь сделанное заявление о давно существующих принципах, о которых говорил и прежний американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик в 2014 году. Шесть принципов, которые он опубликовал, отражают существующие длительное время принципы, которые были подтверждены всеми странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и рядом международных организаций. И правительство Армении также приняло их за основу в переговорах по урегулированию конфликта. Я также подтвердил бы, что принципы являются единым целым», — продолжил Миллс.

Согласно документу, опубликованному накануне послом Хогландом, окончательный правовой статус Нагорного Карабаха будет определен посредством проведенного в будущем согласованного и юридически обязывающего волеизъявления; территория в пределах границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, как минимум, обеспечивающий гарантии безопасности и автономии; «оккупированные территории» вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана; коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, должен быть достаточно широким, чтобы обеспечивать безопасное передвижение, однако он не может охватывать полностью весь Лачинский район; должно быть признано право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в прежние места проживания; и, наконец, урегулирование в любом случае должно включать миротворческую миссию в Карабахе.

«Я встречал в армянском сегменте соцсетей и в СМИ некоторые комментарии в ответ на заявление посла Хогланда, в которых выделялись некоторые принципы. Скажу прямо, что все эти принципы являются предметом переговоров, какой-то один не важнее другого, нет никаких признаков того, что один будет реализован больше, чем другой. Все это — часть одного пакета, и будет неверно концентрироваться лишь на одном принципе, когда вы рассматриваете эти необходимые для урегулирования ключевые принципы», — отметил посол.

Ричарда Хогланда на посту сопредседателя сменит Эндрю Шефер. На вопрос, изменится ли подход США к карабахскому конфликту при новом сопредседателе, посол Миллз ответил, что обязательство США в отношении Минского процесса остается неизменным и оно состоит в том, чтобы содействовать решению, вокруг которого стороны могут прийти к согласию.

По словам посла, Эндрю Шафер — сведущий дипломат, и, как и его предшественники, он продолжит работу по содействию процессу урегулирования.

На вопрос, как заметная напряженность в российско-американских отношениях отразилась на отношениях США с Арменией, Ричард Миллс ответил: «Армения проводит хорошую работу, уравновешивая отношения со всеми своими соседями, в том числе с Россией и Ираном, а также с США и Евросоюзом. По приезде в Армению моя позиция была четкой: США никогда не рассматривали свои отношения с Арменией как игру с «нулевым» результатом, то есть, наши отношения должны быть более крепкими, более глубокими, однако отношения Армении с другими странами должны ухудшиться. Это никогда не было целью правительства США, и я не думаю, что это является целью правительства Армении. Но мы предельно ясно сказали, что наша цель в том, чтобы быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения о том, какой путь она избирает, какую экономическую и политическую модель выбирает. Мы хотим дать Армении инструменты для того, чтобы она продолжала принимать суверенные решения, и быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает. Думаю, мы имеем хороший пример в плане способности Армении уравновешивать свои интересы и работать с США. Это участие Армении в учениях НАТО «Достойный партнер», которые прошли в начале августа этого года в Грузии. Армения должна гордиться тем, что стала единственным членом ОДКБ, принявшим участие в этих учениях, и внесла очень важный вклад, обеспечив медицинской службой, которая обслуживала все страны-участницы. Это помогло вооруженным силам Армении, этим учениям и обеспечению безопасности в Европе».

В марте этого года при поддержке американской стороны в учебном центре «Зар» Министерства обороны Армении начались ремонтные работы. На вопрос, будет ли в данном случае армяно-американское сотрудничество ограничиваться ремонтными работами или после ремонта центра американская сторона, возможно, будет участвовать в учебных программах, в проведении тренингов, посол США ответил: «Я рад, что вы упомянули об это учебном центре, который с нашей помощью ремонтируется и где будет проводить свои тренинги армянская миротворческая бригада. Миротворческая бригада Армении и ее участие в операциях в Афганистане, Косово, Ливане являются реальным критерием растущей важности Армении и ее вклада в международную дипломатию. Наше военное сотрудничество гораздо шире, чем работа с этим учебным центром или наша работа с армянской миротворческой бригадой. Мы сосредоточены на широком спектре сотрудничества с вооруженными силами Армении. Мы сосредоточены в направлении трех обширных сфер. Во-первых, это наша программа финансирования в военной сфере. С 2002 года, когда наше военное сотрудничество действительно углубилось, мы выделили 49 млн долларов с целью приобретения оборудования для вооруженных сил Армении, начиная от средств индивидуальной защиты и заканчивая средствами радиосвязи и медицинским оборудованием. У нас есть международная военная учебная программа, и с 2002 года мы предоставили 7,5 млн долларов на обучение 200 армянских офицеров, прапорщиков и гражданских служащих Министерства обороны Армении в американских военных институтах, академиях — от Национального военного колледжа до Колледжа Генерального штаба. И, наконец, третьим компонентом сотрудничества является программа гуманитарной помощи. Преимущественно посредством Национальной гвардии Канзаса наши военные объединения гуманитарной помощи прибывают в Армению и проводят работы по ремонту детских домов, школ и улучшению водоснабжения населенных пунктов. С 2002 года мы выделили на эти программы 5 млн долларов».