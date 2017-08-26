«Так ты Путина не любишь?»: активист умер после нападения у мемориала Немцова возле Кремля

Deutsche Welle. Волонтер Иван Скрипниченко, дежуривший на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, скончался через неделю после нападения. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter в ночь на пятницу, 25 августа, правозащитник и дежурный на мемориале Немцова Андрей Маргулев.

По словам Маргулева, нападение на Скрипниченко было совершено 15 августа. «Какой-то очень агрессивный амбал напал на нашего волонтера Ваню Скрипниченко с криками: «Так ты Путина не любишь?» Сломал ему нос», — пишет на своей страничке в соцсети Facebook активистка Тамара Луговых. «Когда я его увидела сегодня, то была в шоке — страшные гематомы под глазами, отек, кровавые ссадины», — добавила Луговых.

В НИИ имени Склифосовского, куда Скрипниченко обратился сразу после нападения, ему диагностировали перелом носа. В больницу его не положили, но через несколько дней он лег туда сам «для исправления последствий перелома». Правозащитник Маргулев считает, что Иван Скрипниченко мог скончаться «из-за оторвавшегося тромба», но результатов судмедэкспертизы пока нет, и связана ли смерть с нападением, пока не ясно.