Левон Джулфалакян доволен выступлениями борцов, но еще есть много над чем поработать

Вернувшись с чемпионата мира, главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян подвел итоги выступлений нашей команды. «Мы выступали с семи борцами и дали двух чемпионов. Я оцениваю наше участие на отлично. В целом, я доволен результатами. В некоторых весовых категориях выявились упущения, над которыми необходимо поработать. Я очень доволен Максимом Манукяном. Он провел пять превосходных поединков, и его явное преимущество над соперниками было очевидным. Максим всегда выступал в категории 85 кг, и каждый раз ему чуточку не хватало до медали. На этот раз мы выставили его в весовой категории 80 кг, и это решение оказалось оправданным.

Артур Шагинян хорошо выступил в первом поединке. Можно сказать, что и следующий был за ним. Я недоволен выступлением Варшама Бораняна. Я ждал от него медали. Он был готов и мог. Но, по-моему, у Варшама была проблема с регулированием веса.

Мы предоставили ​​возможность принять участие и 22-летнему Вазгену Хачатряну. Ему еще есть место для роста. Неплохо выступил Карен Асланян. Но я недоволен его стилем ведения поединка, который мы пытаемся изменить. Он все еще ведет его в детской манере. Если он избавится от этого, то добьется успеха среди взрослых», – рассказал Левон Джулфалакян.

Трехкратный чемпион мира Артур Алексанян в свою очередь сказал, что не успокаивается на достигнутых победах, что каждый поединок за титул для него уникален, и он продолжит пополнять коллекцию чемпионских медалей.

«Я постараюсь победить на всех соревнованиях до Олимпийских игр в Токио 2020 года. Каждый титул имеет для меня особенное значение», – уверяет Артур Алексанян. Олимпийский чемпион рад золотой медали Максима Манукяна, которая своим многолетним упорством был достоин титула чемпиона. Борцы были особенно впечатлены множеством армянских болельщиков на трибунах, чья горячая поддержка их очень воодушевляла.

Ашот АКОБЯН

Газета «Аравот»

24.08.2017г