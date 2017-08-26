Степан Григорян: «Если урегулированием Карабахского конфликта займется только Россия, то мы потеряем Карабах»

Руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, политолог Степан Григорян положительно оценивает заявление, сделанное на днях американским сопредседателем МГ ОБСЕ. Он заявил об этом вчера, выступая в «Медиа центре».

Григорян считает весьма позитивным, что США начали активно заниматься Карабахским вопросом: «В Армении, в обществе и в политических кругах вокруг этого вопроса сформировался консенсус. Я не могу даже найти человека, который хотел бы обсуждать этот вопрос. Если урегулированием Карабахского конфликта будет заниматься только Россия, мы потеряем Карабах. Я не исключаю, что инициативы США могут быть односторонними».

Степан Григорян отмечает, что согласно позиции США, главным является создание атмосферы доверия. И если мы хотим возобновить переговоры, главным является именно это, а также решение об отводе снайперов. «И так как США акцент поставили на этом вопросе, Мария Захарова только вслед заявила, что, да, эти вопросы имеют важность. Самое важное то, что США заявляют – азербайджанцы, вы говорите сначала «вывод войск», а потом будем вести разговор, а мы вам говорим – «есть мадридские шаги, которые содержат все – и фиксацию статуса Карабаха, и вывод войск и другие вопросы». Это очень важно и положительно для нас. Последние четыре года Алиев и Мамедъяров в ходе встреч говорят: выведите войска, а потом определим [статус]. США пришли заявить – возвращаемся к какому-либо вариантам – мадридскому. Это для нас положительно, так как главный принцип Азербайджана – вывести из игры промежуточный статус Карабаха, и останется только одно – территории: вы, так сказать, оккупировали их, освободите, и потом поговорим».

Присутствовавший на пресс-конференции директор Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян заметил: «США вынуждены сделать это. Потому что идет процесс сближения России с Турцией, есть договоренность относительно поставок комплексов С-400, что вызывает у США беспокойство. Белый дом с первых же минут заявил об этом, заметив, что это дестабилизирующий шаг в регионе. В этом разрезе армяно-турецкие отношения и Карабахский конфликт для США будут одним из инструментов давления на Турцию». Что касается вопроса возвращения территорий согласно Мадридским принципам, то Сафарян сказал, что сторонником этого являются не только США, но и Россия.