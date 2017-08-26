Степан Сафарян: «Хогланд дал понять, что Казанский документ следует предать забвению»

«Думаю, что шансов стать реальностью у какого-либо варианта урегулирования Карабахского конфликта нет, учитывая весьма сложную и непримиримую обстановку, которая сложилась после апрельской войны 2016 года. Я не думаю, что какая-либо из стран-сопредседателей, в том числе и США, настолько наивны, чтобы считать, что урегулирование произойдет очень скоро, и говорить о том или ином варианте», – такое мнение высказал вчера в Медиа-центре директор Армянского Института международных отношений и безопасности (АИМОБ), политолог Степан Сафарян, комментируя недавнее заявление американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ по поводу Карабахского урегулирования. Сафарян отметил, что на заявление быстро отреагировал официальный Ереван, указав, что обнародованные Хогландом детали документа никоим образом не опасны для Армении, отметив также, что в опубликованных принципах есть некоторые неточности.

По словам Сафаряна, данное заявление не было случайным, так как в тот же день в Сочи состоялась встреча между Сержем Саргсяном и Владимиром Путиным, в повестке которой находился также вопрос урегулирования конфликта вокруг НКР, а за день до этого Путин встретился также и с президентом Азербайджана. «В сентябре, в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, планируется встреча министров иностранных дел двух стран, и существуют невыполненные Венские и Санкт-Петербургские обязательства. Россия явно захочет, чтобы Армения и Азербайджан продолжали вести Санкт-Петербургскую линию, а не по обязательствам Венской встречи, прошедшей под эгидой Соединенных Штатов», – сказал он.

Он отметил, что в повестку встречи Саргсян-Путин были также включены вопросы интеграции в ЕАЭС, а наиболее важным событием в последнее время было возможное подписание между Турцией и Евразийским экономическим союзом соглашения о свободной торговле. «В связи с этим отреагировал замминистра иностранных дел Армении, указавший на наличие закрытой границы, который отметил, что, и поэтому, если данный вопрос представляет для России и Турции важность, то Россию не могла не волновать позиция Армении», – отметил Степан Сафарян

Какие небольшие неточности были «выисканы» им, говоря его же словами, в тексте заявления Хогланда, Сафарян прокомментировал так: «Соединенные Штаты не могли быть в курсе о личной беседе Саргсяна и Путина, поэтому попытались понять, на самом ли деле в позиции Армении произошли изменения, и вступает ли Армения снова, во второй раз, в процесс, который привел нас к известным всем результатам».

По его словам, заявление Хогланд с небольшими неточностями приблизило документ в какой-то мере к Казанскому, но двумя пунктами было сделано также напоминание, что решение конфликта должно быть всеобъемлющим, с окончательным решением статуса НКР, и миротворцы должны быть международными, а не российскими: «Он давал понять, что Казанский документ следует предать забвению. Я должен выразить признательность американскому сопредседателю за этот шаг, так как в сложившейся в последний период ситуации, лучший для Армении вариант – это раз и навсегда отправить Казанский документ в архив».