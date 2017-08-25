Посол РФ России предостерегает Боснию и Герцеговину от вступления

Посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов предостерег от вступления страны в НАТО, заявив, что игнорирование воли населения Республики Сербской противоречит принципам Дейтонского мирного соглашения. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Vijesti.ba.

По словам Иванцова, большинство населения Республики Сербской против вступления БиГ в НАТО, а потому, игнорирование воли одного из трех основных народов противоречит принципам Дейтонского мирного соглашения.

Он отметил, что в обществе Боснии и Герцеговины возник очевидный серьезный разрыв касательно вступления в НАТО.

«Большинство населения Республики Сербской выступает против членства в этом военном альянсе, чьи цели и задачи на современном этапе являются совсем непростыми, но для многих людей они не ясны. Это не способствует доверию сербского народа к Альянсу или его роли в конфликте 1990-х годов в БиГ и Косово и Метохии», — заявил он.

Издание напоминает, что президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о планах построить на ее территорию российскую базу, целью которой будет помощь в случае стихийных бедствий.

Отметим, что Дейтонские соглашения, подписанные по инициативе Англии и США между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине в ноябре 1995 года, предусматривают урегулирование конфликтов в этом регионе. Согласно Дейтонськими соглашениями, Босния и Герцеговина остается единственным государством.

Фото — Vijesti.ba