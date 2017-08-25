На Чемпионате мира по вольной борьбе в Париже сегодня на ковер выйдут трое армянских борцов

На стартующем сегодня в Париже Чемпионате мира по вольной борьбе в первый день соревнований от сборной Армении на ковер выйдут три борца. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении (НОКА).

Гарик Барсегян (59 кг) в квалификационном раунде встретится с израильтянином Юрием Холобом, Володя Франгулян (61 кг) в первом квалификационном раунде – с представителем Казахстана Даулетом Ниязбековым.

Супертяжеловес Леван Берианидзе (125 кг) начнет борьбу с 1/16 финала, где встретится с победителем квалификационной схватки между словаком и казахом.