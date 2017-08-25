Программа действий «Зеленый город»: Мэрия Еревана объявляет экологию приоритетом для столицы

В ходе рабочей встречи в мэрии Еревана была представлена программа действий «Зеленый город» для столицы, разработанная в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

Заместитель мэра Еревана Ваге Никоян, подчеркнув важность программы для столицы и ее жителей, выразил уверенность в том, что ее реализация будет иметь большое значение с точки зрения развития городского хозяйства.

Руководитель группы программы «Зеленый город», представитель международной консалтинговой компании Ernst and Young Андреа Чирличова отметила, что основная задача «Зеленого города» – способствовать экономическому и социальному росту города путем решения экологических проблем столицы.

В ходе встречи ответственные лица программы подробно представили общие положения и стратегию программы, экологические вызовы столицы, а также те проблемы и задачи, которые должны быть решены посредством реализации проекта.

В частности, в рамках исследований были оценены состояние воздуха, водных ресурсов, экосистемы столицы, отрицательно влияющие на них факторы и существующие законодательные решения, принимая за основу международно признанные стандарты.

Было также отмечено, что программа действий прошла стратегическую экологическую оценку (SEA), в рамках которой были организованы общественные слушания.

Заместитель мэра Еревана Ваге Никоян представил свои наблюдения и предложения относительно программы. Принимая во внимание, что систематическое улучшение экологической ситуации Еревана является одним из основных приоритетов программ развития столицы, вице-мэр подчеркнул, что «Зеленый город» будет включен в программы развития Еревана.

Отметим, что программу «Зеленый город» планируется реализовать при содействии местных партнеров и международных организаций, а также в сотрудничестве с финансовыми учреждениями.