Хогланд допустил некоторые неточности и упущения: Эдвард Налбандян

Ответ министра иностранных дел Республики Армения Эдварда Налбандяна на вопросы информационного агентства News.am

Вопрос: Как Вы прокомментируете опубликованные американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ послом Хогландом пункты относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

Ответ: Сегодня я уже имел возможность ответить на этот вопрос и отметил, что они, в целом, выражают положения известных пяти заявлений по урегулированию нагорно-карабахской проблемы, принятых президентами стран-сопредседателей Минской группы.

Вопрос: Выходит, Хогланд дословно повторяет эти положения?

Ответ: В своем комментарии он пытался оставаться верным этим положениям, однако допустил некоторые неточности и упущения. Но я вновь повторяю, что позиция по урегулированию нагорно-карабахской проблемы выражается не посредством отдельного комментария, а в совместных предложениях и заявлениях стран-сопредседателей, в частности, в принятых на уровне президентов пяти заявлениях, которые многократно подтверждались сопредседателями, как, например, в заявлении министров иностранных дел стран-сопредседателей в Гамбурге в декабре прошлого года. Такова позиция стран-сопредседателей Минской группы.

Между прочим, кроме шести элементов урегулирования проблемы, заявления президентов и министров иностранных дел стран-сопредседателей ссылаются в качестве основы урегулирования конфликта также и на три принципа международного права — неприменение силы или угрозы силой, равноправие и право народов на самоопределение и территориальную целостность.

Армения многократно выражала свою позицию в отношении этих заявлений стран-сопредседателей. Чего нельзя сказать об Азербайджане, который игнорирует эти заявления, притворяясь, будто их вообще не существует. Таким образом Баку открыто выступает против подходов стран-сопредседателей.

В последнее время азербайджанская сторона придумывает воображаемые сценарии урегулирования проблемы, какие-то элементы урегулирования, и последовательные заявления сопредседателей вновь подтверждают, что эти измышления не имеют ничего общего с действительностью.

В своем последнем заявлении Хогланд начинает перечисление элементов урегулирования карабахской проблемы с определения окончательного юридического статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления, которое должно иметь юридически обязательную силу, в том числе для Азербайджана.

Отказ от ранее достигнутых соглашений стал для Баку обычным явлением, и это касается не только процесса урегулирования конфликта, но и мер по укреплению доверия. В частности, заявление министров иностранных дел стран-сопредседателей в Гамбурге в очередной раз содержало требование об имплементации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. Как известно, Армения и Арцах многократно выражали готовность к их осуществлению, в то время как Азербайджан отказывается, отступает от взятых обязательств.

Армения, вместе со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, последовательно продолжит совместные усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта.

Пресс-служба МИД Армении