«Мы встали перед таким фактом»: министр образования и науки о провале идеи старшей школы

Почему идея старшей школы провалилась? Министр образования и науки Левон Мкртчян на встрече с представителями сферы образования по поводу этого вопроса искренне рассказал, чего они ожидали и каким оказался результат. «Когда были созданы школьные центры, а затем приступили к реформе старшей школы, по сути, старшие школы должны были стать центрами отличия. В Армении должна была быть отобрана сеть школ. Сначала мы намеревались включить все школы, но потом увидели, что это связано с большими расходами, и таких возможностей нет, сохранили средние школы, а концепция старших была более подходящей для примерных центров отличия, где они должны были оправдать свои поточные учебные программы. Туда и будут привлечены кредиты, и эти центры станут примером для того, чтобы шаг за шагом изменилась вся образовательная система.

Это предполагает лучшие условия, и материальные, и, материально-технические, и, естественно, состояние зданий, чтобы там захотел преподавать и лектор Педагогического университета. То есть, смысл был в этом, чтобы впоследствии некоторые кредиты были перенаправлены туда из системы высшего образования. И, к сожалению, что же произошло, когда было предложено создать сеть старших школ… Губернаторы, мэры предоставили нам под старшие школы свои самые худшие здания. Это – первое. Второе, не оказалось средств на ремонт этих 103 школ. В результате мы начали программу только с одной компонентой: наши старшие школы оплачиваются чуть выше, чем основные школы. Была реализована только одна программа отличия, однако ее срок завершается. Во всех остальных вопросах наши старшие школы остались в том же положении, кто как смог, каким-то образом решал свои вопросы. Мы попытались реализовать какую-нибудь программу Всемирного банка, решить вопросы хотя бы 17 школ, сейчас из этих 17 осталось пять. Словом, мы встали перед таким фактом. И поэтому в стране начались поиски – сформировать другие центры отличия. Сейчас мы должны хорошо понимать, что у нас есть два вопроса: один – вопрос старших школ: если мы хотим сохранить старшие школы как таковые, мы обязаны иметь все компоненты. Без этого хотите – будьте полностью преданны, хотите – обеспечьте лучшее качество, есть элементарные условия, которые необходимо обеспечить».

Вторая проблема, согласно министру образования, следующая: «Мы не можем создать два состояния для учащихся. Ребенок, который не имеет возможности посещать старшую школу и ходит в среднюю, должен иметь такие же возможности, какие предоставляет старшая школа. Принцип этой справедливости очень важен. Мы не имеем права говорить, что, раз этот ребенок из Берда, учится в Тавушской средней школе, у него нет таких возможностей, какие есть, скажем, у ученика Иджеванской старшей школы. В этом смысле нам необходима комплексная реформа 10, 11, 12 классов и создания в них центров отличия».