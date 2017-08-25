Когда есть государство

Одной из причин наших трудностей является то, что подходы прошлого века и ценности прежних веков мы стараемся без оговорок применять в условиях реалий сегодняшнего государства Армении.

Вот классический пример. Я часто читаю, что люди, совершившие нападение на полк ППС полиции Армении, являются сегодняшними Согомонами Тейлерянами. Можно ли из этого делать вывод, что сотрудники полиции, которых убили члены группы, были Талаат-пашами? Я бы воздерживался от таких сравнений. Прежде всего, потому, что это оскорбительно, особенно для семьи полковника Артура Ванояна, участника Арцахской войны.

Но если мы не будем указывать на все остальные различия, то основной и самый принципиальный вопрос, на мой взгляд, следующий: во время Согомона Тейлеряна не было независимого армянского государства, со своей армией, полицией и другими государственными атрибутами. А если бы было, то я исключаю, что такой замечательный человек поднял бы оружие на полицию Республики Армения, насколько бы ни были коррумпированными, неотесанными и непрофессиональными наши полицейские. Я исключаю, что нечто подобное совершил бы Нжде или Монте, чьи примеры приводятся также.

Месть, фидаинство, национально-освободительная борьба, со всей своей романтикой, заканчиваются в тот момент, когда появляется государство, хорошее или плохое – в данном случае не важно. Бородатые, с перетянутыми на груди крест-накрест патронташами, часто занимающиеся самодеятельностью фидаины были настоящими героями, честь и слава им. Но они из прошлого века. Сегодняшние герои – это 20-летние парни, выбритые, одетые в единую форму, с выданным государством оружием и выполняющие приказы командования. Словом, они солдаты регулярной армии. Остальное – это наша история, которую надо уважать, изучать, может быть, воодушевляться на исторических примерах, но никогда не забывать, что они примеры «догосударственного» периода. В середине 90-х годов такое «фидаинство» искоренено не было: наоборот, был создан политизированный вооруженный отряд «воевавших парней», членам которого разрешалось пренебрегать государственными законами. Но пока есть государство, никогда не поздно исправить ошибку. Мы патриоты, любим свой народ, нашу «землю и воду», и это очень хорошо, но мы не любим государство, это для нас нечто непонятное, абстрактное. Совершить этот важный переход – тяжелый, требующий больших усилий шаг. Но необходимый шаг.