Евразийские «мечты» Турции, азербайджанские боевики «ИГИЛ» и «невозмутимый» Путин

Если Путин с распростертыми объятиями примет Турцию в ЕАЭС

В то время, как в Армении продолжают взвешивать все за и против членства страны в ЕАЭС, весьма интересная информация поступила из Анкары. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что его страна собирается подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом: «У нас есть предложение, чтобы Турция начала переговоры с Евразийским экономическим союзом о подписании таможенного соглашения, не нарушая соответствующего соглашения с ЕС, Турция хочет наладить и другое сотрудничество с ЕАЭС», — сказал Зейбекчи.

Официальный Ереван ответил на уровне заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна: в интервью агентству «Арменпресс» Кочарян сказал, что заявление официальной Анкары о намерении присоединиться к таможенной территории ЕАЭС абсурдно. «Во-первых, договором о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено присоединение к таможенной территории ЕАЭС. Более того, абсурдно то, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу – единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией ЕАЭС», – сказал замглавы МИД РА.

Турция своим намерением в отношении ЕАЭС делает очередной жест в направлении углубления отношений с Москвой, которая понесла многомиллиардные потери от западных санкций. Для Анкары сейчас нелегкие времена, и власти Турции сейчас ищут пути выхода на евразийский рынок.

Подобное заявление в контексте увеличения значимости ЕАЭС, по всей вероятности льстит Москве. Эрдогана, который пошел на обострение отношений со странами ЕС, Путин может принять с распростертыми объятиями, если, конечно, это будет выгодно Москве.

Другой вопрос, что выиграет Армения, если Турция и в самом деле подпишет таможенное соглашение с ЕАЭС, в результате которого, понятно, что Турция завладеет российским рынком, на котором для Армении не все так гладко.

Вообще, России хотелось бы услышать такое заявление не только от Турции, но и от Азербайджана, однако Баку сохраняет молчание. В российской прессе и в экспертных кругах совсем недавно активно обсуждали необходимость членства Азербайджана в ЕАЭС, но страсти улеглись. Видно, Баку пока еще удается как-то закрыть этот вопрос.

Президент Турции в следующем месяце намерен совершить визит в Азербайджан. По информации турецкой прессы, Эрдоган 10 сентября прибудет Баку, откуда отправится в Нью-Йорк — для участия в Генассамблее ООН.

Вообще, в отношениях Турция-Азербайджан за последний месяц произошли события, которые дают основание предполагать, что в отношениях между двумя странами не все так гладко, как может показаться.

Турция арестовывает азербайджанских боевиков «ИГ»

В середине июля на азербайджанских сайтах появилась достойная внимания информация. Правительство Турции опубликовало доклад под названием «Борьба Турции против Исламского государства», в котором азербайджанцы оказались в первой десятке депортированных и лишенных права въезда в Турцию лиц. Азербайджанцы подозревались в участии в террористической деятельности ИГ.

Согласно докладу, опубликованному министерством внутренних дел Турции, из страны по подозрению в участии в террористической деятельности было депортировано 252 гражданина Азербайджана, 1677 гражданам Азербайджана по тому же обвинению был запрещен въезд в Турцию.

Фактически, среди лиц, которых в Турции постоянно арестовывают в рамках борьбы против «Исламского государства» очень много граждан Азербайджана. И вот на прошлой неделе «Независимая газета» опубликовала весьма интересную статью под названием «Запад вынес борьбе Азербайджана с ИГ вотум недоверия», в которой изложена подробная информация на эту тему. На границе с Сирией в селении Иманли жандармерия перехватила пятерых террористов-смертников, трое из которых были гражданами Азербайджана. «Турок шокировало, что среди арестованных оказались две женщины – 37-летняя Гульнур Ширмамедова и 42-летняя Назенин Зейналова»,- написала «Независимая газета», добавив, что Азербайджан как источник кадров для ИГ был упомянут в конце лета с.г. генеральным секретарем Европейского департамента безопасности и информации (DESI), комиссаром Международной комиссии по правам человека (IHRC) на Ближнем Востоке Хайсамом Абу Саидом. Абу Саид подчеркнул, что воюющие на стороне ИГ террористы из Азербайджана, действуя в составе интернациональных группировок, представляют угрозу, в частности, для Франции, Германии, Великобритании и Бельгии. «Транзит джихадистов из Сирии в Европу с начала гражданской войны в Сирии проходит через Турцию. Через «карманы» на границе с помощью подкупленных местных жителей боевики попадают, в частности, в Стамбул. В богатом злачном местами Стамбуле джихадисты «культурно» отдыхают, а потом или залегают на дно в Турции, или же с «инструкциями» от своих главарей направляются в другие страны. Упомянутая в докладе IHRC Бельгия признается западными экспертами как место залегания и действий террористов по всему европейскому континенту. В Вервье, неподалеку от Льежа, находится основанный антироссийски настроенной вайнахской эмиграцией «Кавказский культурно-образовательный центр».

В Брюсселе – исламский культурный центр «Ас-Салихун», который опять же основали вайнахи. Террористам-азербайджанцам удобно акклиматизироваться у бельгийских вайнахов в силу знания теми и другими русского языка, а также общности «исторических символов». Почитаемый вайнахскими салафитами Шамиль Басаев – герой и для джихадистов из Азербайджана. А Турция со второй половины с.г. охлаждает свои некогда теплые чувства к азербайджанцам»,- отмечается в статье.

«Независимая газета» также напоминает, что летом с.г. МВД Турции опубликовало документ, где говорится, что по подозрению в террористической деятельности из страны были депортированы 252 гражданина Азербайджана, а еще 1677 запрещен въезд в Турцию. «С середины июля в Баку судят Айдына Гюльмамедова и Амраха Иманова, присягнувших, по версии следствия, в октябре прошлого года на верность Аль Багдади в чайхане Сумгаита – родного города обвиняемых. Сумгаит, известный армянскими погромами в феврале 1988 года, в Азербайджане удерживает за собой звание «столицы» джихадистов и главного опорного пункта ИГ в Стране огней (второе название Азербайджана)», — пишет газета.

В Азербайджане бушует кризис

После распада СССР духовную власть в Сумгаите прибрали к рукам салафиты, далее пишет «Независимая газета»: «От Сумгаита до Баку 30 км, поэтому салафиты без труда прибрали к рукам окрестности столицы и северо-западные районы Азербайджана. В восьмимиллионном Азербайджане салафитов – миллион человек, целая армия. В эту армию входят местные лезгины, аварцы, цахуры. Будучи суннитами, они переходят в салафизм. В Баку целые кварталы бывших суннитов, ставших либо ваххабитами, либо адептами «Нурджулар». Салафиты – половина населения Сумгаита – города работников нефтехима, где традиционно много дагестанцев, группы риска в плане идей салафизма и ИГ. Некогда наводивший ужас на Кавказ «амир Дагестана» Ильгар Моллачиев, боевик Басаева и Хаттаба – цахур, ставший ваххабитом в Сумгаите». При жизни Моллачиев кочевал между Россией и Азербайджаном, часто пересекая границу с помощью взяток. «Накануне своей смерти Моллачиев проник в Дагестан, когда Министерство нацбезопасности (МНБ) Азербайджана проводило против него спецоперацию, перекрыв все ходы и выходы – рассказал «НГР» политолог Фахреддин Аббасзода. – Этот факт заставил усомниться в профессионализме главы МНБ Эльдара Махмудова, под носом у которого ушел разыскиваемый по всему Азербайджану террорист. Когда Махмудова убрали с должности в октябре 2015 года накануне шиитских выступлений в Гяндже и в пригороде Баку Нардаран, МНБ расформировали, подчиненные экс-министра пошли под суд, замглавы антитеррористического управления повесился в тюрьме во время следствия.

Выяснилось, что МНБ при Махмудове имитировало работу и более того, село на иглу взяток от джихадистов. За взятку джихадист мог, имея на руках легальные документы, поехать через Турцию на джихад в Сирию. Что еще важно: свою должность Махмудов использовал для хищения средств из Международного банка Азербайджана (МБА), где президентом был его свояк Джахангир Гаджиев. По меньшей мере, Гаджиев и Махмудов, используя свое положение, похитили из МБА несколько миллиардов долларов».

Далее газета напоминает, что МБА – сердце кредитной системы Азербайджана, через которое, в частности, идет кредитование местного нефтяного госмонополиста SOCAR и Фонда Гейдара Алиева. В беседах с корреспондентом «НГР» азербайджанские журналисты и эксперты рассказали: банкир Гаджиев и министр Махмудов были обязаны своими должностями тому, что входили в клан Пашаевых – второй по значимости в стране политический клан, названный по фамилии отца первой леди Азербайджана. Пашаевы в отличие от курдов Алиевых иранские тюрки, – сказал «НГР» политолог Фикрет Шабанов. – Между кланом президента Ильхама Алиева и кланом его супруги идет давняя борьба за власть в стране. Алиев, убирая Махмудова и расформировывая МНБ, которым Махмудов руководил с 2004 года, счел, что тем самым он уничтожает инструмент противоборствующего ему клана и делает шаг для вывода страны из политического кризиса. В итоге Алиев своими же руками ослабил систему госбезопасности в стране, чем пользуются ваххабиты. Они и раньше из-за непрофессионализма основной части силовиков, получивших погоны по причине кумовства и взяток, чувствовали себя внутри страны вполне комфортно. Сейчас Алиеву не до салафитов». Автор статьи пишет: «В стране бушует кризис, растет социальное недовольство, а клану Пашаевых явно мало того, что Ильхам Алиев ради них изменил Конституцию и сделал свою жену вице-президентом страны. Международный банк Азербайджана, экономическое сердце страны, на грани банкротства».

В завершение статьи ее автор пишет: В конце мая с.г. ряд международных рейтинговых агентств вынесли правлению МБА недоверие в плане способности вывести банк из кризиса. А в конце лета с.г. упомянутая в начале статьи Международная комиссия по правам человека на Ближнем Востоке заявила, что спецслужбы ряда стран, куда входит Азербайджан, растеряли кредит доверия у своих западных коллег в плане борьбы с ИГ. В заявлении комиссии говорилось, что «несостоятельные должники» тесно связаны экономически с арабскими странами, из-за чего происходит рассекречивание важных сведений, что делает антитеррористическую деятельность в Азербайджане «заведомо неэффективной».

Интересная получается ситуация… Выходит, что азербайджанские боевики «ИГ» с определенного момента могут для Турции, а также для России стать серьезнейшей проблемой. Месяц назад в Сочи перед встречей со своим азербайджанским коллегой, президент РФ Владимир Путин на встрече с детьми центра «Сириус», упомянул о предстоящей встрече с Ильхамом Алиевым, назвав его «проблемой». «У меня проблема через час будет. Через час у меня встреча с президентом Азербайджана». Об этой встрече Путин-Алиев информации было мало, нельзя исключать, что эти переговоры и в самом деле были сложными.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

23.08.2017г