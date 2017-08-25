Дома в Енокаване «дороже», чем дома в Ереване, но банк не оценивает их выше 5000 долларов

Для претворения в жизнь инвестиционных программ развития регионов Армении необходимы дополнительные средства, так как сельчане тоже должны принимать участие в развитии туризма у себя в селах посредством своей собственности – домами, огородами-садами, иными услугами. То есть, только силами инвестора не удастся удержать здесь туриста на несколько дней, построив в селе зону отдыха и гостиницу.

Енокаван находится на расстоянии 150 километров от Еревана, на высоте 1100 метров над уровнем моря. Выросший в Москве внук-енокаванец Тигран Чибухчян осуществляет сегодня в родной деревне большие инвестиции: в нескольких километрах от села основал «Йелл экстрим парк». Это уникальная в регионе зона экстремального отдыха. Здесь строится также самый протяженный в мире зиплайн – длиной 2770 метров. И это одна из «приманок», которая может привлечь в его родную деревню любителей экстремального туризма.

Другие молодые парни, приехавшая из разных стран мира – Франции, России, Ирана, уверена, что в их селе есть все условия для развития экотуризма. Только в этом году Енокаван принял 15 тысяч туристов. Эта цифра составляет половину числа туристов, посетивших являющимся уже много лет курортным городом Джермук.

Тигран Чибухчян заверяет, что если все их проекты будут реализованы, количество туристов за короткое время увеличится в пять раз.

Отвечая на вопрос «Аравот» относительно препятствий, возникающих во время осуществления инвестиций, оказывает ли ему поддержку правительство, г-н Чибухчян сказал, что он находится в диалоге с правительством и работать с его членами «очень интересно», однако, как отмечает бизнесмен, препятствием для развития туризма в деревне все еще является неразвитая инфраструктура – дороги, водопроводы, канализация и автопарковка.

Наряду с увеличением числа туристов в Енокаване актуальной становится проблема гостевых домов и гостиниц. Одного из внуков села, проживающего во Франции предпринимателя, убедили основать в Енокаване французский квартал, и построить в селе гостиницу. В сентябре этого года гостиница на 17-20 мест будет уже готова. Этот объект обеспечит рабочими местами более 20 человек.

Помимо «Йелл экстрим-парка», молодые бизнесмены намерены создать в Енокаване этно-деревню. Туристы будут изготавливать здесь глиняные изделия, ткать ковры, вкушать взращенные руками сельчан экологически чистые фрукты и овощи, приготовленные ими блюда.

В Енокаване 620 жителей, но есть проблема с обслуживанием туристов. Услуги не будут успевать удовлетворять потребности каждого. Отвечая на наш вопрос о государственной поддержке, Тигран Чибухчян говорит: «Мы пытаемся поддержать государство, чтобы наше государство развивалось, для этого мы платим налоги, но на данный момент перед нами стоит вопрос финансирования реальных проектов. Чтобы взять кредит у банка, вы должны что-то заложить. У жителя села есть дом, который в Ереване оценивают в пять тысяч долларов, но дома в Енокаване де-факто дороже, чем в Ереване, дороги, чем дома в Ереване, но оценщик из Еревана физически не добирается до Енокавана, и не видит того, что здесь происходит. То есть, в проекте, который мы разработали и представили во время открытия Центра по туризму, мы пытаемся дать решение всем этим проблемам, какие шаги следует предпринять, чтобы решались те или иные проблемы. В течение этого времени мы поддерживаем диалог с правительством, Енокаван посетили несколько правительственных чиновников, заинтересовались нашими проектами, и они находятся в стадии обсуждения, как сделать, чтобы государство присоединилось к этой программе».

Семья Чибухчянов уже 15 лет живет в Енокаване. За эти годы, как говорит наш собеседник, они довели туристические потоки в эту село от нуля до 50 тысяч. Сейчас они думают над тем, как добиться того, чтобы эти 50 тысяч не удвоились, а выросли впятеро. «И община от этого должна не пострадать, а наоборот, развиваться. И мы стараемся решить все проблемы. Если посмотреть, какая проблема является первоочередная, то все проблемы первоочередные», – отмечает господин Чибухчян.

Он также отмечает имеющийся дефицит кадров, и чтобы развитие туристической зоны шло сообразно с цивилизованным миром, Тигран Чибухчян вынужден вовлекать кадры из столицы. Однако изначально он планировал, что в туристической зоне будут работать местные жители, чтобы развивались село Енокаван и прилегающие населенные пункты.

Большинство мужчин в селе имеют работу, однако вопрос работы для женщин сложнее. Тигран Чибухчян говорит: «Женщины не работают, потому что не работает детский сад, а если даже заработает, женщины не выдержат конкуренции, потому что они не владеют ни английским, ни русским. Так что, кроме школы и детского сада, у нас стоит проблема образования и профессий».

Надежда предпринимателя – коллежи Дилижана и Иджевана, которые будут готовить профессиональные кадры среднего звена в сфере туризма и услуг, чтобы ими восполнить спрос на кадры, необходимые для услуг в селе и в туристической зоне: «Парку нужны работники, мы должны начать вносить изменения в качество обучения. Мы готовы даже платить стипендии. Надо обобщить все эти общие, разрозненные задачи, объединить их и предложить решение. Мы пытаемся решения по нескольким сферам превратить в проекты, и правительство готово обсудить их, и понять, как оно может нам содействовать».

Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

23.08.2017г