Глава МО РФ Сергей Шойгу «закончил» гражданскую войну в Сирии

Голос Америки. На территории Сирии в зонах приостановки боевых действий наблюдаются случаи нарушения режима прекращения огня, при этом общая обстановка остается стабильной, сообщает в четверг, 24 августа, минообороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 нарушения в провинциях Дамаск, Хама, Хомс», — говорится в официальном бюллетене военного ведомства.

CША поддерживают прекращение огня в определенных соглашением секторах на территории Сирии. Американские и российские военные согласовывают свои действия по «горячей линии», при необходимости регулярно созваниваясь, передает Reuters.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что введение зон деэскалации в Сирии и осуществленное размежевание между противниками Асада из числа повстанцев и силами террористов привело к прекращению гражданской войны в этой стране.

«В Сирии нам удалось… создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с ливанским министром обороны Якубом Ас-Саррафом.

В свою очередь, глава Пентагона Джим Мэттис ранее заявлял о том, что дни ИГИЛ сочтены, однако предупредил, что поражение группировки не является необратимым.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин в интервью Русской службе «Голоса Америки» назвал слова Шойгу «странной несуразицей» во многих отношениях.

«Заявления об окончании гражданской войны должны делать участники этой войны, — утверждает он. — Пока никаких свидетельств с их стороны не последовало. Ни о каких роспусках Свободной Сирийской Армии и прочих оппозиционных повстанческих группировок также не объявлено. Они продолжают противостояние (с Асадом) и будут бороться еще долго. Может сменяться форма борьбы, ее интенсивность, но она, безусловно, не исчерпана».

По словам эксперта, несуразность заявления министра в том, что российская сторона на верхнем уровне никогда не признавала, что в основе сирийского конфликта лежит гражданская война.

«Россия в боевые действия в Сирии официально вступила для борьбы с терроризмом, идея гражданской войны Москвой всегда игнорировалась и даже отрицалась, — напомнил он. – И вдруг такое признание от Шойгу. Это прелюбопытно. Но гражданские войны заканчиваются либо договоренностями сторон, иногда при помощи третьих сил, как это было в Ливане. Либо путем подавления одной стороны другой. Это подразумевает полный контроль над территорией страны. Так было в гражданской войне в России. Третьего не дано».

Россия вмешалась в сирийский конфликт в 2015 году, действуя на стороне президента Башара Асада.

По словам Александр Шумилина, то, что происходит сейчас в Сирии, это некоторое, не очень значительное увеличение территории, контролируемое войсками Асада, а так расклад, в основном, остается прежним. Поэтому, как представляется эксперту, заявление Шойгу сделано из чисто пропагандистских соображений.

«Хотя интенсивность боев в Сирии несколько спала по ряду причин, — признает он. — Но реальное окончание войны должно быть скреплено политическим решением. Такое решение, в частности, хорошо прописано в коммюнике Женевской конференции. Вначале раздел власти – и тогда война заканчивается».

Раздела власти в Сирии не произошло, как и подавления повстанцев силами Асада, поэтому война продолжается, резюмировал директор Центра анализа ближневосточных конфликтов.

В свою очередь, представитель Сирийского национального совета в России, член движения «Декларация Дамаска» профессор Махмуд Хамза в комментарии «Голосу Америки» заметил, что гражданская война в Сирии закончилась только с точки зрения Кремля.

«Потому что там думают, что они наладили отношения (с представителями оппозиции) на юге Сирии, договорились с США (о зонах деэскалации) и считают, что оппозиция теперь вроде бы не хочет ничего другого кроме перемирия, — пояснил он. — На самом деле, есть несколько признаков того, что ситуация и впрямь улучшается, но не более того. Еще существуют очаги напряженности. А главное — нет нормальной политической основы для решения проблемы Сирии. Словом, практически все остается в прежнем виде».

Как кажется профессору, заявление Шойгу не соответствует реальности.

«Возможно, все и идет в эту сторону, жизнь в стране постепенно успокаивается на самом деле, — добавил он. — Вооруженные группы повстанцев заключают договора о перемирии при посредничестве России. Однако говорить о конце войны явно преждевременно».

Махмуд Хамза выразил надежду, что рано или поздно война в Сирии обязательно прекратится.

«Но для этого нужны политические изменения, необходимо убрать Асада. Ради чего погиб миллион человек и разрушена Сирия? Только чтобы вернуться к точке отсчета? Это, конечно, никуда не годится», — заключил он.

Правозащитные организации не раз сообщали о большом количестве жертв среди мирного населения в результате действий российских войск. Москва не признала ни одного такого факта в отличие от представителей международной коалиции во главе с США.

Фото — Голос Америки