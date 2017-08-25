Овик Абраамян продал еще и принадлежащие его семье газозаправочные станции

По имеющейся у Aravot.am информации, бывший премьер-министр Овик Абраамян продолжает распродавать свое имущество. Наши источники рассказали, что на днях экс-глава правительства продал принадлежащие его семье газозаправочные станции.

Согласно информации, опубликованной в разные годы, только в городе Арташат и близлежащих территориях их восемь. АГНКС компаний «Арг-Лев-Газ», «Арашаг» и «Ован Лиан Груп» зарегистрированы на имя племянника Овик Абраамяна – Арсена Абраамяна. Он занимал должность начальника управления Полиции РА по Армавиру и написал заявление об уходе с занимаемой должности спустя некоторое время после отставки Овика Абраамяна.

Наш источник рассказал также, что газозаправочные станции, принадлежащие семье Овика Абраамяна купил экс-депутат НС Каро Карапетян, больше известный общественности как Ювеци Каро.

Aravot.am попытался уточнить эту информацию у Каро Карапетяна. Наш вопрос вывел его из себя и он перешел к «контратаке», заявив, что журналист не имеет права звонить ему и задавать вопросы: «Если я позвоню тебе и буду задавать вопросы, ты станешь отвечать на них?»

Я ответила, что хочу уточнить информацию, касающуюся расширения его бизнеса и продолжила свой вопрос: правда ли то, что экс-депутат недавно купил газозаправочные станции, принадлежащие семье экс-главы правительства: «Это не расширение бизнеса. Я с Овиком Абраамяном вообще… уважаю, но не имею никакого отношения»,- сказал Каро Карапетян и продолжил настаивать на том, что я не имею права звонить ему и задавать подобные вопросы и перешел к оскорблениям и непристойным выражениям (аудиозапись находится в нашем распоряжении).

Каро Карапетян в парламенте оказался с 2007 года – по списку ППА. До этого более чем три десятка лет работал в полиции, в 1997-2003 гг. был помощником военного прокурора Гагика Джангиряна, в 2012 году он снова стал депутатом от ППА, а после того, как Гагик Царукян ушел из политики, одним из первых вышел из фракции ППА. Он один из тех депутатов, который не имеет никакого отношения к парламентской деятельности. До того, как Каро Карапетян стал депутатом, депутатом был его отец. Каро Карапетяну принадлежит винный комбинат в селе Шаумян Араратского марза.

Каро Карапетян и члены его семьи неоднократно оказывались в скандальных историях. Еще в 2009 году на автотрассе Ерасх-Ереван депутат Каро Карапетян в своей машине вступил в ссору с жителем села Двин, аудитором областной администрации Араратского марза Артуром Задояном, который ударил депутата по голове железным предметом, а Карапетян из закрепленного за ним «Браунинга» пять раз выстрелил в Задояна. Две пули попали в плечо и в ногу Задояна. Каро Карапетян заявил, что Артур Задоян ударил его ножом и попытался расправиться с ним для того, чтобы не возвращать свой давний долг в 57 тысяч долларов. Расследование дела интересно тем, что Каро Карапетян в нем не был признан ни обвиняемым, ни потерпевшим, далее расследование было приостановлено.

В скандальной истории после этого оказался сын депутата – Вардан Карапетян. Он был рулем машины «Бентли Континентал» с номерными знаками 88 RR 888, в сопровождении машины «Тойота Прадо» с номерными знаками 33 LD 840, нарушая правила дорожного движения, машины обгоняли друг друга. А в мае 2014 года в историю со стрельбой рядом с ереванским Вернисажем был замешан зять Каро Карапетяна – Гор Аракелян. Согласно версии следствия, зять депутата, поспорил с Валерием Ованнисяном и Норайром Арутюняном. Аракелян, вместе с которым в автомобиле находились его жена и ребенок, попросил дать ему дорогу, однако Валерий Ованнисян и Норайр Арутюнян дорогу ему не уступили. После этого Гор Аракелян вышел из машины и стал с ними спорить. После словесной перепалки зять Каро Карпетяна вынул пистолет и стал стрелять, вследствие чего пострадали не только спорящие с ним, но и случайные прохожие. Гор Аракелян был арестован, но был выпущен на свободу после парламентских выборов 2 апреля 2107 года, когда Каро Карапетян активно работал для РПА и в свойственном ему стиле оскорбил журналистов.

Это всего лишь часть историй, связанных с депутатом и его семьей.

Согласно имеющейся у Aravot.am информации, Овик Абраамян продал также принадлежащие ему плантации клубники в селе Нарек.